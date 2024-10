'Génova' dice que el paso del PP de Ayuso de citar a Begoña Gómez es una decisión "autónoma" dentro de sus competencias

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que el paso que ha anunciado el PP de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso de llamar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid es una decisión "autónoma" que ha enmarcado en las competencias de este Parlamento autonómico. En cualquier caso, ha confirmado que la dirección del partido estaba al tanto de esa decisión. "Estábamos informados de las pretensiones del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid de convocar a la señora Gómez", ha declarado Sémper en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo. En concreto, el PP Madrid llamará a Begoña Gómez a la primera sesión de la comisión de la Asamblea de Madrid que busca averiguar si hubo nepotismo con ella por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ha adelantado que también se planteará hacer lo propio con el presidente del Gobierno en base a lo que se conozca en el transcurso de la misma. "MÁXIMO RESPETO" Al ser preguntado expresamente qué valoración hace la dirección nacional de PP de esa decisión, dado que Feijóo ha anunciado que no tiene intención de citarla en la comisión de investigación del Senado, Sémper ha expresado el "máximo respeto" de su partido "a lo que deciden las Asambleas Legislativas, en este caso la de la Comunidad de Madrid". "Entendemos que, en atribución de sus competencias, la Asamblea de Madrid para controlar y para fiscalizar la buena gobernanza de la Universidad Complutense, llama a alguien sobre quien existe una sombra de sospecha sobre trato de favor", ha manifestado. Por eso, Sémper ha señalado que se trata de "una decisión autónoma" que "toma la Asamblea de Madrid sobre una materia de su absoluta competencia". "Con lo cual, poco más que añadir", ha zanjado Sémper. Al ser preguntado después si el PP de Madrid había hablado con la dirección nacional del partido antes de registrar esa comparecencia y si a 'Génova' le parece bien que Begoña Gómez comparezca en la Asamblea de Madrid, Sémper ha confirmado ese contacto previo asegurando que estaban "informados". Dicho esto, ha justificado el paso que ha dado el PP de Madrid para que la Asamblea de Madrid "en virtud de sus competencias y su acción de control y de fiscalización de la acción de la Universidad Complutense" decida "llamar a quien tiene algo que ver" en este asunto. "Es una decisión que no podemos sino respetar, como no puede ser de otra manera", ha apostillado. TAMBIÉN LLAMARÁN AL RECTOR DE LA UCM La decisión de llamar a la esposa de Pedro Sánchez a la comisión de la Asamblea de Madrid la ha anunciado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, donde ha confirmado que este movimiento está "coordinado" con la dirección nacional. También ha señalado que llamarán a la primera de las sesiones al rector de la UCM, Joaquín Goyache. Ésta ha sido una de las grandes incógnitas que se han mantenido desde que el pasado junio los 'populares' registraran esta comisión con el objetivo de "limpiar el buen nombre" de esta universidad pública al entender que los titulares y noticias conocidas sobre la cátedra dirigida por la mujer del presidente dañaban su reputación.

