El BOE publica las leyes de Concordia y de Transparencia de la Comunitat Valenciana

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes las leyes de Concordia y de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, aprobadas el pasado mes de julio por Les Corts gracias a la mayoría conformada por el PP y Vox --entonces socios de gobierno, antes de la salida de los de Abascal de los ejecutivos autonómicos--. De un lado, el BOE publica la Ley 5/2024, de 26 de julio, de Concordia de la Comunitat Valenciana, que pretende "honrar y proteger la historia de España desde el año 1931 hasta la actualidad". La norma, a vez, deroga la Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana y toda su normativa de desarrollo. También disuelve comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico creados a consecuencia de dicha ley, así como todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en esta norma. La aparición en el diario oficial de la normativa --que cuenta con cinco artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y la final-- llega casi tres meses después de su aprobación en el pleno de Les Corts el 11 de julio, en la que contó con los votos a favor de los entonces socios de gobierno PP y Vox, y con el rechazo de PSPV y Compromís. Por su parte, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la norma el lunes 29 julio, unas dos semanas después de su aprobación. La nueva ley "reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa acaecidas en el territorio de la Comunitat Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días", según su artículo primero. Esta norma ha ejemplificado las discrepancias entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, hasta el punto de que el Ejecutivo central ha avisado de que la llevará al Tribunal Constitucional porque considera que "invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución Española", al igual que la planteada por Aragón, ya suspendida por el TC. Si bien, antes ha tendido la mano a la Administración autonómica para iniciar un proceso de negociación mediante una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, cuya convocatoria se oficializará en "los próximos días", según confirmó la pasada semana la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Desde la aprobación de la norma, el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha insistido en reiteradas ocasiones en que la Ley de Concordia "avanza en derechos, algunos que antes no estaban contemplados": "Cuando se avanza, creo que no es buena idea retroceder". Esta pasada semana se mostró "convencido" de que el Gobierno quiere negociar sobre esta norma "de buena fe, sin buscar rédito político y sin ánimo de inmiscuirse en el autogobierno y en la plena capacidad legislativa". "Estamos dispuestos a dialogar y a explicar las cosas", manifestó. TRANSPARENCIA Por otro lado, el BOE publica también este lunes la norma que modifica la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de personas con cargos públicos no electos, que cuenta con 16 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y la final. Asimismo, también emite una corrección de errores de la Ley 3/2024, de 27 de junio, de modificación de la Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, en el artículo que regula los nombramientos, principios, incompatibilidades y ceses.

Compartir nota: Guardar