Rahm sufre en Kingsbarns pero sigue en la lucha por la victoria

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Jon Rahm sufrió este viernes el campo de Kingsbarns al no estar fino desde el 'putt', pero entregó una tarjeta de 71 golpes (uno bajo par y -8 en el acumulado) con la que mantiene sus opciones en la Copa Dunhill, a pesar de estar a seis golpes del belga Nicolas Colsaerts y el australiano Cameron John.

Rahm se encuentra ahora mismo empatado con el donostiarra Adrián Otaegui, con 69 golpes (tres bajo par este viernes y -8 en el acumulado) y a uno del cacereño Jorge Campillo, con 68 golpes y tres bajo par este viernes, mientras que Colsaerts, que firmó una tarjeta de 65 golpes (siete bajo el par), y el australiano Cameron John desbancaron al sudafricano Daniel Fichardt de la primera plaza.

Al jugador vasco le tocó 'torear' con Kingsbarns, el peor de los tres campos -Carnoustie y Old Course son los otros dos- con viento, pero aun así prosigue en la lucha por la clasificación general de un torneo con formato Pro Am, con estrellas como Ruud Gullit, Gareth Bale o Michael Douglas jugando en cada uno de los tres campos en los que se disputa el torneo a la par que los profesionales.

No obstante, así como en la primera jornada Rahm fue el mejor de los favoritos, en esta segunda el inglés Tommy Fleetwood se apuntó a la fiesta tras un inmaculado -7 (65 golpes y ni un sólo 'bogey') con el que empató el -11 acumulado de su compatriota Tyrrell Hatton, ambos compitiendo en Kingsbarns.

Tanto Fleetwood como Hatton y Rahm saldrán este sábado al campo Old Course, el único que les falta tras jugar en Carnoustie y Old Course antes de que se produzca el corte previo a la última jornada, cuando todos los jugadores hayan competido en cada uno de los tres campos de juego.

El inicio no pudo ser mejor para Rahm. Empezó con un 'eagle' en el hoyo 3 que le colocaba con -9 en el acumulado y presagiaba una jornada triunfante para el vasco.

Pero, sin embargo, no anduvo muy fino a partir de ese momento, encadenó dos 'bogeys' seguidos en el 4 y el 5 y acabó la primera parte de la jornada al par con el campo, todo ello mientras veía a los demás favoritos aproximarse en la clasificación.

Rahm había empezado el día en una posición de privilegio, un -7 que solo Hatton había igualado el jueves, pero los 'putts', los mismos que había jugado a la perfección la primera jornada, no entraron este viernes, cuando hubo de esperar al hoyo once para lograr un 'birdie' que celebró alzando los brazos y mostrando en su cara el gesto de 'al fin', tras el 'eagle' del 3 que empañaron los dos 'bogeys' siguientes.

Tras ello, salvó el par en el hoyo 12, en el que se llegó a ir a la arena de la playa y en el golpe posterior al bunker, aunque el hecho de que fueran cinco golpes le permitió no sumar un 'bogey', salvar el par y sumar un nuevo 'birdie' en el hoyo 15.

No obstante, no lo pudo mantener en el 16, cuando firmó un 'bogey', aunque en el 17 volvió a exhibir su calidad con un fantástico 'approach' que acabó en 'birdie', pero su irregularidad en los 'greenes' le condenó, al tener que puttear tres veces en el hoyo del 18, con un nuevo 'bogey' que dejaría en uno sobre par la jornada de este viernes.

En la clasificación por equipos, el escocés Gran Forrest y el expresidente de la federación escocesa de golf Martin Gilbert se encuentran en primera posición con -24 en el acumulado de los dos días, mientras que el equipo formado por el galés Gareth Bale y el británico Daniel Brown está en décimo sexta posición y un sólido -19. EFE

