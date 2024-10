La España Vaciada reclama "solventar antes" la desigualdad entre territorios que la financiación de Cataluña

El exdiputado de Teruel Existe y portavoz del movimiento España Vaciada, Tomás Guitarte, ha reclamado este jueves desde el Congreso que la desigualdad entre territorios en población, servicios e infraestructuras se tiene que "solventar antes" que la financiación singular de Cataluña acordada entre PSC y ERC. "Pueden existir todos los debates de financiación, pero España tiene un problema estructural, la brecha, la quiebra de la cohesión social y territorial entre sus territorios, que se tiene que solventar antes, o de manera paralela, a cualquier otro nuevo modelo de financiación o de organización del territorio", ha expresado. Lo ha hecho en el Congreso de los Diputados al presentar el 'Plan de Financiación Solidaria' junto a representantes de Soria ¡YA!, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más, que forman parte de España Vaciada. Se trata de una propuesta con la que urgen a "subsanar todos los déficits históricos que hay en servicios y en infraestructuras" en las provincias menos desarrolladas, para no dejar "en abandono gran parte del territorio del Estado". Para Guitarte, el pacto entre PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común de financiación y pase a recaudar todos sus impuestos conlleva un nuevo modelo que, si se lleva a cabo, "va a desbordar la cuestión solamente económica", ya que "cambiaría también el modelo de país". "Estaríamos caminando hacia un modelo más de tipo confederal que un modelo autonomista o federal", ha indicado, para señalar que no le parece mal que exista ese debate sobre la financiación de Cataluña, pero que el "reequilibrio territorial" merece prioridad. Guitarte ha señalado que los territorios de la denominada España "han sido sacrificados muchas veces en aras del desarrollo de otros". "Hemos aportado mano de obra, hemos aportado recursos naturales, y no se nos han construido las infraestructuras, siempre se nos ha tenido como el patio trasero del que aprovecharse", ha lamentado. Así, ven necesario que haya un "gran pacto" de financiación para el reequilibrio entre territorios, con el que se cumpla el objetivo de cohesión que plantea la Constitución, ha remachado. Guitarte ha alertado de que "se está generando una brecha entre lo rural y lo urbano, entre las áreas desarrolladas y las no desarrolladas que puede llegar a ser irresoluble y poner en tela de juicio la propia sostenibilidad territorial". "Corremos el riesgo de dejar en abandono gran parte del territorio del Estado, que algunos analistas calculan incluso hasta el 70% del territorio del Estado", ha enfatizado. CANTIDAD "ASUMIBLE" Por ello, el exdiputado ha pedido un plan de financiación para los territorios menos desarrollados. En concreto, que el Estado destine anualmente el 2% del PIB, unos 30.000 millones de euros, durante los próximos 25 años para garantizar servicios, como una buena sanidad en las zonas rurales, e infraestructuras pendientes, como carreteras y ferrocarriles que se proyectaron pero no se han ejecutado. Ha explicado que la propuesta es "adicional" a lo que pueda surgir de los Presupuestos del Estado y de la financiación autonómica. "Es un plan exclusivamente destinado a solventar la brecha entre la España desarrollada y la España con dificultades para el desarrollo", ha añadido. Guitarte ha dicho que dedicar el 2% del PIB a solucionar esa desigualdad es lo que el Estado aspira a destinar a gastos de defensa. "O sea, no estamos hablando tampoco de una cosa irracional, entendemos que es una cantidad perfectamente asumible y que daría sus resultados", ha sostenido. "En el fondo, lo que estamos diciendo es que no todo en España ha de centrarse en Madrid y en Barcelona, que hay otro mundo, que hay otros territorios que también existimos y han estado reiterada e históricamente olvidados, por culpa de unos o de otros", ha lamentado. De su lado, el portavoz de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha criticado la "infrafinanciación" y de "inanición" de provincias como la suya, que pierde población "mientras el resto del país crece mucho en habitantes". "Se ha originado una España de dos velocidades, hay que compensar, no queremos un plan que se nos imponga desde el Hotel Majestic de Barcelona o desde un despacho del Paseo de la Castellana en Madrid", ha subrayado. David Cardeñosa, de Cuenca Ahora, ha demandado un plan de financiación conjunto para problemas que tienen una misma raíz: "El olvido sistemático por parte del Estado, la falta de inversión y la falta de voluntad política". Y Juanma Camacho, de Jaén Merece Más, ha incidido en que porque "hay una serie de personas que tiene unos votos decisivos, por darle a uno no se puede quitar a otros". "La política no se puede hacer solo atendiendo a criterios políticos", ha instado.

