Ángel Haro: "Centrado en el partido de Varsovia"

Sevilla, 2 oct (EFE).- El presidente del Betis, Ángel Haro, ha comentado este miércoles que el derbi hispalense que disputará su equipo el domingo en el campo del Sevilla "es muy importante para la ciudad y para los dos clubes", pero recordó que "antes hay que estar centrado en el partido de Varsovia".

Haro ha realizado estas declaraciones en el aeropuerto de San Pablo minutos antes de embarcar hacia la capital polaca, donde el Betis inicia mañana la liguilla de la Liga Conferencia contra el Legia, de modo que "hasta el viernes", no estarán "todos los sentidos puestos en el siguiente partido".

El mandatario verdiblanco comentó que él es "de los que mira no solamente el partido del domingo", puesto que "después del siguiente parón vienen Osasuna, el partido de Conference con el Copenhague y el Atlético", aunque confesó las "muchas ganas de ganar" contra un "Sevilla que suele competir siempre al máximo".

"No sé si vamos de favoritos. Jugamos en su casa, que no es fácil. Veo un Sevilla que no creo que esté tan mal como escucho en algunos medios. Este equipo puede competir, aunque no esté al nivel de hace algunos años", aseguró Ángel Haro.

Sí destacó el presidente bético que "la relación que hay ahora mismo entre las directivas" de los eternos rivales "es de respeto y educación, como debe ser, y no debería haber ningún tipo de altercado, ningún disturbio" en un encuentro que ha sido catalogado de alto riesgo. EFE

lhg/cb/jpd