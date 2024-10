El PP exige a Robles que explique en el Congreso la situación de las tropas en Líbano

Madrid, 1 oct (EFE).- El Grupo popular en el Congreso de los Diputados ha pedido la comparecencia urgente de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que informe de la situación de las tropas españolas desplegadas en las misiones del paz en el Líbano.

Así lo ha anunciado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien a preguntas de los periodistas, ha evitado criticar directamente la invasión terrestre de Israel al Líbano, pero sí ha condenado "la escalada del conflicto".

El portavoz popular ha señalado que el PP se adhiere a la postura común de la Unión Europea y de la OTAN y ha pedido que el Gobierno haga lo mismo. "Pedimos claramente un inmediato alto el fuego, la devolución de todos los rehenes que quedan y el establecimiento de corredores de ayuda humanitaria", ha incidido.

Además, Tellado ha evitado comentar las palabras del ex presidente y ex líder del PP José María Aznar, quien ha advertido que sí "Israel no gana" en Oriente Medio, "la próxima batalla será en las costas del sur de Europa".

Fuentes del PP han apuntado a que piden la comparecencia urgente de Robles porque el Gobierno no les ha trasladado ninguna información sobre el estado en el que se encuentran los soldados españoles en el Líbano.

España tiene desplegado en Líbano un contingente de 669 militares españoles bajo bandera de Naciones Unidas (FINUL).

Según el Ministerio de Exteriores los bombardeos israelíes en Líbano han causado ya 1.600 víctimas mortales, además de miles de heridos y más de un millón de desplazados. EFE