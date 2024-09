Revilla lamenta que Buruaga sale de Moncloa "sin nada": "Yo siempre venía con algo"

El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha lamentado que la presidenta regional, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, ha salido "sin nada" de su reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que él "siempre venía con algo debajo del brazo", y ha apuntado que las reivindicaciones que ha planteado Buruaga son "mi agenda, la que hizo mi Gobierno (PRC-PSOE) y no ha quitado ni añadido nada". Revilla así lo ha señalado este viernes en declaraciones a la prensa en el patio del Parlamento, donde ha valorado el encuentro de Buruaga con Sánchez a quien lo ha le ha planteado, ha dicho, es "el famoso y denostado papeluco", los compromisos que en su día el PRC cerró con el PSOE nacional y que ya "están más o menos en marcha, con muchísima lentitud, pero en marcha". "No viene con nada concreto", ha criticado Revilla, que ha recordado que en su última reunión en Moncloa logró "compromisos", "cantidades" y "fechas" para diferentes proyectos en la Comunidad Autónoma mientras que ella regresa a Cantabria "sin nada" y "sin ningún compromiso de seguir abundando en las inversiones que estaban prometidas". Para el expresidente regionalista, el resumen de la reunión es que Buruaga "le ha trasladado los problemas que todos conocemos, el señor presidente ha escuchado, pero no trae nada en concreto para Cantabria". Lo único que ha destacado Revilla ha sido la "buena cordialidad" que "al parecer" ha habido en el encuentro entre ambos y que "es de agradecer". Revilla ha avanzado que la presidenta regional "nos va a reunir a todos el martes para explicarnos detenidamente" el contenido del encuentro en el que, ha insistido, solo se han abordado los temas del "papeluco" y las actuaciones ya en marcha, y ha criticado que, pese a que Adif no vaya a construir la estación intermodal, "no haya conseguido que el presidente ratificará el compromiso" de financiarla. Ahondando en los temas tratados en la reunión, y que la presidenta regional ha desglosado en rueda de prensa, Revilla ha señalado que el AVE hasta Reinosa es un compromiso alcanzado por su Gobierno tras "ocho años en los que el PP no movió ni un papel" y, aunque va "con lentitud", Buruaga "tendría que haber traído algún compromiso de fechas". Por otro lado, el líder regionalista ha indicado que su Gobierno de la anterior legislatura consiguió que el Ejecutivo central "abonase la deuda histórica que tenían con Cantabria", que eran las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. "Conseguí que Pedro Sánchez que nos ingresara en caja nada menos que 140 millones de euros, que lo tienen ahí porque la gran parte de ello está sin gastar todavía", ha añadido. Y en la agenda de Buruaga también han estado el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y el centro logístico de La Pasiega, dos proyectos de la "agenda de mi Gobierno que, afortunadamente, sigue considerando buena" la presidenta cántabra pero para los que no ha conseguido "nada" más allá de que el presidente Pedro Sánchez "se va a interesar" por el expediente de la estación intermodal. "Le dejamos en caja 20 millones para el MUPAC y 20 millones para La Pasiega y el compromiso que tenían conmigo de que anualmente, durante tres años, se iban a seguir aportando 10 millones para cada proyecto, por lo que faltarían por abonar dos anualidades, 20 millones para cada proyecto, pero no le he escuchado nada al respecto", ha criticado Revilla. También ha destacado que, a su salida del Gobierno cántabro, también se dejó en caja los 54 millones de euros ingresados por el Estado por el IVA no abonado en 2017 cuando "era ministro el señor Montoro (PP)", con lo que "el PRC acudió a los tribunales y ganó". En conjunto, Revilla ha enfatizado que desde su Gobierno PRC-PSOE "le hemos dejado" al Gobierno 'popular' de Buruaga "una agenda que está toda en marcha y una caja llena de dinero que el Gobierno nacional del PP se negó a pagar en su momento", y ha recordado que con Mariano Rajoy en La Moncloa "no se abonó ni un solo euro". DEBERÍA HABER TRATADO OTROS ASUNTOS Pese a agradecer que Buruaga "dé por buena" esa agenda, el expresidente ha señalado que debía haber planteado más asuntos como la vivienda, y haber exigido al presidente una política de vivienda "como la de 1995 cuando era ministro Borrell, donde el Gobierno de España puso en marcha una política muy agresiva de construcción de viviendas sociales, que trajo a Cantabria la construcción de miles de ellas". También ha lamentado que Buruaga no haya puesto encima de la mesa el proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo o la descarbonización de Solvay, que va a recibir 30 millones de euros, asunto que desde su Gobierno "dejamos encarrilado después de múltiples reuniones con la nefasta ministra de Transición Ecológica".

