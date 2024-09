Sumar pide a Montero ser "valiente" con el nuevo sistema de financiación y acusa al PP de ser "anticatalanista"

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, ha pedido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sea "valiente" con el cambio del sistema de financiación para que el Estado aporte más porcentaje de recursos a las comunidades. Ha sido durante su intervención en la comparecencia de Montero este jueves en el Congreso donde Vidal ha defendido que la financiación singular en Cataluña es una reivindicación histórica que no va en contra del resto de regiones, dado que abre la puerta a un cambio de sistema para compensar la infrafinanciación de Comunidad Valenciana o Andalucía o atender mejor la insularidad o la dispersión territorial. De esta forma, ha pedido a la ministra de Hacienda que sea "valiente" con el cambio del sistema de financiación, pues es necesario que el Estado aporte un mayor porcentaje de recursos a todas las comunidades. Al hilo de esta cuestión, Vidal ha acusado a la derecha de fomentar un relato "anticatalanista", basado en "falsedades" y con pretensión de crear una "cortina de humo" a modo de "cortina de humo" para no hablar de problemas relativos a la sanidad, educación o incidencias en Cercanías. Concretamente ha cargado contra el PP, que busca el "fango" y la "confrontación" cuando el debate de la financiación debería encararse con "fraternidad" y "propuestas". En ese sentido, ha acusado a los 'populares' de "asfixiar" a las comunidades durante la crisis financiera de 2008 y de fluctuar de posiciones según el contexto. Por ejemplo, ha citado que el que fuera ministro del PP José Pigué abogaba por una financiación específica para Cataluña y que la formación abrazó, en la etapa de José María Aznar, al nacionalismo como si "fuera un osito de peluche", para luego pasar a recoger firmas contra el Estatut y, por ende, "contra Cataluña". Finalmente ha advertido a 'Génova' que aunque anuncie el "apocalipsis" con al financiación al final sus presidentes autonómicos seguro que "negociarán" y pedirán a la titular de Hacienda un acuerdo "propio" para sus territorios. Y "harán bien", ha zanjado. JUEGOS FLORALES En esta línea también se ha pronunciado el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien ha acusado al PP de "intentar parecer duro" en esta materia para no "bajar la guardia" ante la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. "Se podría tener este debate con otro tono y en otras condiciones, desgraciadamente siempre eligen echar leña al fuego y enfrentar a Cataluña", ha afeado. Aunque Sánchez Serna no solo se ha dirigido a los 'populares' durante su intervención, ya que a pesar de que se ha mostrado a favor de llegar a acuerdos con las comunidades para la mejora de la financiación y para la delegación de competencias. El portavoz morado ve "necesario" una nueva propuesta fiscal que permita "equilibrar" la balanza entre el capital y el trabajo porque al final siempre "pagan los mismos, los trabajadores". "Seguramente Amancio Ortega no va a pagar lo que tiene que pagar ni Juan Roig ni, por supuesto, Juan Carlos I", ha censurado y por tanto, cree que hasta que no se plantee un sistema que haga que estos "paguen", todo lo demás se queda "en juegos florales" y en debates circulares "estériles".

Compartir nota: Guardar