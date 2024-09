Euskadi remitirá antes de fin de año al Gobierno central una propuesta de traspaso de la Seguridad Social

El Gobierno Vasco prevé remitir antes de fin de año al Ejecutivo central una primera propuesta para el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, que ha afirmado que el traspaso se planteará en los términos del Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, ha explicado que el gasto en pensiones se situará este año en unos 12.000 millones de euros en el País Vasco. Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha anunciado que la próxima semana mantendrá un encuentro con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, para seguir avanzando en el traspaso de las competencias pendientes, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y para tratar de fijar una fecha para la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre los gobiernos vasco y central, prevista para finales de octubre. La reunión de este foro de cooperación entre el Estado y Euskadi, constituido formalmente en 1987 y que también se contempla para otras comunidades autónomas en sus propios estatutos de autonomía, estará presidida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales. El objetivo del encuentro --ha explicado Ubarretxena-- es "supervisar" el proceso para el traspaso de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979 que aún no han sido transferidas a la comunidad autónoma. No obstante, la consejera de Autogobierno y portavoz del Ejecutivo ha indicado que en este foro también se analizarán cuestiones que afecten a la relación entre ambos ejecutivos. "OTROS TEMAS DE INTERÉS" De esa forma, ha añadido que en el orden del día de la Comisión de Cooperación se incluirá el cronograma de transferencias pendientes a Euskadi, aunque también podrán abordarse "otros temas de interés que se consideren oportunos". En este sentido, ha recordado que este es un foro que cuenta con un reglamento de funcionamiento y que no se trata de un órgano en el que "solamente" se pueda realizar un seguimiento del proceso de transferencias, sino que tiene un ámbito "más general". Además, ha asegurado que la Comisión de Cooperación Bilateral se reunirá a partir de ahora "como mínimo cada seis meses". En el caso de la competencia sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, Ubarretxena ha recordado que esta es una competencia recogida en la disposición adicional quinta del Estatuto de Gernika. Este apartado del texto estatutario indica que "la Comisión Mixta de Transferencias establecerá los oportunos convenios mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios". "Esto es lo que indica el Estatuto", ha afirmado la consejera, que ha reiterado que lo que plantea el Gobierno Vasco es que la transferencia se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido por la norma que regula el autogobierno vasco. "DISCRECIÓN" Maria Ubarretxena ha añadido que el Ejecutivo está trabajando de forma "discreta" en la elaboración de una propuesta sobre la forma en la que debería ejecutarse tal transferencia, y que el objetivo es que este primer documento pueda remitirse al Gobierno central antes de fin de año. "Sabemos todos que se trata de una transferencia compleja, que va a llevar su tiempo; por eso ya estamos intentando trabajar y avanzar", ha indicado, para añadir a continuación que aunque es un traspaso competencial "complejo" "no por ello vamos a dejar de pedirlo". Respecto a la estimación económica de lo que supondría asumir esta competencia, ha afirmado que por el momento no se dispone de "datos concretos" y que aún es pronto para poder aportar más detalles al respecto. "COMPROMISO" DEL GOBIERNO CENTRAL En este sentido, desde el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno se ha explicado que la cantidad consignada por el Estado cada año a Euskadi para el pago de pensiones es de aproximadamente 12.000 millones de euros, y que para calcular cuánto podría suponer en total la asunción de esta competencia, a esa cifra se le debería añadir el personal, los edificios y otros gastos asociados. En todo caso, ha recordado que ya existe un cronograma de traspasos recogido en el acuerdo entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, y que hay un "compromiso" del Gobierno español de que esas competencias "tienen que estar traspasadas a finales de 2025".

