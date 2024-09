Martes, 24 de septiembre de 2024

Madrid, 22 sep (EFE).-

REDUCCIÓN JORNADA.-Madrid.- Los secretario generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, atienden a los medios para habalr de las movilizaciones por la reivindicación de la reducción del tiempo de trabajo.

SENADO PLENO.- Sesión de control al Gobierno en el Senado. 16.00H

ESPAÑA PIB.-Madrid - El Ministerio de Economía lleva al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico a medio plazo que incluye una revisión de tres décimas al alza del crecimiento previsto para 2024, que pasa del 2,4 al 2,7 %.

METEOROLOGÍA AEMET.- Madrid.-La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presenta el balance climático del verano, el resumen del año y la predicción para el otoño.

BANCO ESPAÑA.- Madrid.-Toma de posesión de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España.

REY EMPRESAS.-Madrid. Felipe VI recibe en audiencia a la comisión ejecutiva de la empresa inmobiliaria CBRE España Palacio de la Zarzuela .

REY COMERCIO.- Madrid. Felipe VI recibe en audiencia al patronato de la Fundación Conexión España, cuyo objetivo es fomentar la aportación de España a la economía global Palacio de la Zarzuela

REY VELA.- Madrid.-Felipe VI recibe en audiencia a los integrantes del equipo español de SailGP, campeones de la cuarta temporada de esta competición de vela Palacio de la Zarzuela .

ALCALDESA PARÍS.-San Fernanado(Cádiz).-La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recibe hoy en San Fernando (Cádiz) , de donde es originaria su famillia el XIII Premio Cortes de la Real Isla por su visión y el modelo inspirador de urbanismo sostenible y de proximidad impulsado en París para garantizar el Derecho a la Ciudad y un futuro para el planeta.

FESTIVAL SAN SEBASTIAN.- San Sebastian.-Rueda de prensa de Johnny Depp, cuya película 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', se presenta en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián fuera de concurso.

SOLEDAD SEVILLA.-Madrid.-Reina Sofía.-Madrid.- Exposición del Museo Reina Sofía ‘Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables’.

