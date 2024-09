Otegi llama a "superar el caduco modelo de relación de la vieja nación vasca con el Estado" y el "café para todos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realizado un llamamiento a "superar el caduco modelo de relación de la vieja nación vasca con el Estado" porque el modelo autonómico "ha fracasado" y se ha acabado "el tiempo del café para todos". Además, ha asegurado que EH Bildu "es la historia de un éxito político" que cada vez más vascos apoyan, y ha apuntado que "aquí hay alternativa de gobierno y de Estado". La formación soberanista ha celebrado este sábado en Tabakalera de San Sebastián su Conferencia Política con la que ha dado el pistoletazo de salida a su proceso congresual, que concluirá el fin de semana del 8 de febrero en Pamplona con la elección de la nueva Mesa Política y la continuidad de Arnaldo Otegi como coordinador general. En el encuentro de hoy, se ha aprobado por unanimidad el reglamento de su III Congreso. Durante su intervención en la Conferencia Política, Otegi ha destacado que "el modelo autonómico y el modelo de relaciones derivadas del modelo autonómico en el Estado español han fracasado". "Y más allá de los incumplimientos, que los hay, tanto con respecto al Amejoramiento Foral como al Estatuto de Autonomía de Gernika, más allá de las leyes que han dinamitado y limitado permanentemente nuestro potencial, se ha acabado el tiempo del café para todos", ha añadido. Tal como ha proclamado, "se ha acabado el tiempo de un modelo que supedita los intereses nacionales y populares de Euskal Herria a un modelo autonómico que no satisface sus aspiraciones nacionales y sociales" y que no les "dota de poder político suficiente para encarar los retos" futuros. A su juicio, no solo "ha fracasado el modelo autonómico y el modelo de relación que impone el modelo autonómico en el sur del país", en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. "Desde el respeto a la voluntad democrática de este país, de sus ciudadanos y ciudadanas, hay que superar y modificar un caduco modelo de relación de la vieja nación vasca con el Estado. Este acuerdo debe respetar nuestra condición nacional, nuestra condición de nación, nuestros derechos nacionales y la libre voluntad de nuestros ciudadanos y ciudadanas", ha manifestado. Arnaldo Otegi ha insistido en que "hay que superar la época del café para todos porque entre otras cosas no reconoce el carácter plurinacional del Estado español". Tras apuntar que los vascos necesitan un acuerdo amplio en materia de un nuevo estatus, ha dicho que este tiene que "respetar el deseo y la voluntad democrática del pueblo". "Euskal Herria es una nación y se le debe respeto", ha aseverado. "LA HISTORIA DE ÉXITO POLÍTICO" Otegi ha asegurado que EH Bildu "es la historia de un éxito político porque cada vez más gente que vive y trabaja en este país soporta este proyecto" con su voto o apoyando sus movilizaciones. "EH Bildu va a hacer un proceso de dinámica militante, de dinámica popular. No vamos a caer en la autocomplacencia. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de ser útiles a la gente. No estamos aquí para defender siglas, estamos aquí para defender proyectos que pueden hacer mejor la vida de la gente y pueden hacer más fácil la libertad nacional de este pueblo", ha manifestado. Por ello, ha llamado a "superar las políticas neoliberales, construir un modelo de estatus político que recupere y respete la condición nacional y todos los derechos nacionales" de los vascos, "y hay que hacer un congreso militante para decirle a la gente, pueblo a pueblo, barrio a barrio, fábrica a fábrica, instituto a instituto, en todos los lugares, que aquí hay alternativa de gobierno y de Estado". Otegi ha resaltado que "el neoliberalismo es un sistema fracasado" porque "ha traído la degradación de los servicios públicos, de nuestras vidas y de nuestros valores". "Nuestra propuesta es clara: desde el liderazgo de las administraciones públicas se tienen que poner en marcha políticas públicas. El santo y seña de nuestra actividad política se va a basar en esta reflexión", ha anunciado.

