Giráldez: "Veo a la gente convencida de que podemos ganar"

Vigo, 21 sep (EFE).- El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, pidió a sus jugadores "valentía" para afrontar el reto que le espera en San Mamés, donde confía en sumar los tres primeros puntos a domicilio del curso liguero pese a que enfrente tendrán "a un equipazo".

"Generalmente es más complejo sacar puntos fuera de casa, es algo que le pasa a todos los equipos, no solo al Celta. Nosotros planteamos todos los partidos de la misma manera. Quiero ver el mismo equipo que vi en la visita a Villarreal. No veo al equipo con miedos ni con ningún tipo de trauma, veo a la gente convencida de que podemos ganar", afirmó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste elogió al Athletic Club, un club que, a su juicio, está viviendo "años de bonanza".

"Tiene muchas maneras de poder hacerte daño, con un nivel de press físico muy bueno. Sabemos que es un escenario complicado, pero tenemos claro cómo podemos meterle mano. Saldremos a ser valientes y protagonistas", avanzó Giráldez, quien lamentó la ausencia de Nico Williams: "A los que nos gusta el espectáculo y divertirnos, siempre nos gusta que los grandes jugadores estén en el terreno de juego. Tienen una plantilla brutal y sería injusto personalizarlo en un jugador".

El entrenador del Celta confirmó que tanto Carlos Domínguez como Jailson Marques estan listos para jugar en San Mamés, y sobre su renovación dijo que ojalá puedan llegar pronto a un acuerdo.

"No me preocupa ahora y no creo que sea el tema principal ahora mismo ni para mí ni para el club. Primero hay que tener tiempo para poder sentarte a hablar y ahora mismo la inmediatez de la competición nos lo imposibilita. En todas las conversaciones que hemos tenido vamos en la misma línea. Espero que sea relativamente sencillo" comentó. EFE

