La Asamblea de Madrid debate la oposición del PSOE a la comisión de investigación de Begoña Gómez y la UCM

La Asamblea de Madrid ha debatido este jueves el escrito de oposición presentado por el PSOE contra la creación de la comisión de investigación registrada por el PP para analizar si hubo "nepotismo" por parte de la Universidad Complutense de Madrid y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El PP adelantaba ya el lunes que rechazarán los argumentos de los socialistas y que la comisión, anunciada en junio, saldrá adelante y comenzarán los trámites para que lleguen a la Asamblea los comparecientes que "arrojen luz" sobre la relación entre Gómez y la UCM y para que se pueda "devolver el prestigio" al centro universitario. En el turno de fijación de posición, la diputada del PSOE Marta Bernardo ha sostenido que "la constitución de esta comisión de investigación a petición del PP adolece de graves irregularidades que no deberían hacer posible que se pueda aprobar". Y es que ha apuntado a que las "responsabilidades políticas" solo se pueden exigir a quién tiene un cargo de estas características y subraya que la persona contra la que "quieren arremeter" no la ejerce. "Ustedes quieren hacer daño, como siempre, donde más nos duele a cada uno de nosotros, a la familia. La verdad es que poco les importa la Universidad Complutense...", ha lanzado. Por parte de Más Madrid ha tomado la palabra Antonio Sánchez, quien ha criticado que la comisión se centre en las cátedras en vez de optar por una que "sí que tendría sentido" sería una dedicada a los fondos de la universidad madrileña, que ha sufrido una "infrafinanciación sostenida durante más de dos décadas". El parlamentario ha acusado a los 'populares' de "no diferenciar entre un parlamento y un cortijo" al votar a favor de las comisiones que ellos registran pero en contra de aquellas que propone la oposición en campos como la contratación durante el Covid, la Línea 7B de Metro y sus efectos en San Fernando de Henares o las residencias de mayores. VOX LA VE UN "PARIPÉ" El primero en intervenir en contra del texto presentado por el PSOE ha sido el diputado de Vox, José Antonio Fúster, aunque ha cargado contra el PP asegurando que esta comisión será "otro paripé" y "fuego de artificio" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para presentarse como "la más implacable enemiga de Sánchez". Así, ha retado a los 'populares' a llamar a Begoña Gómez a la Cámara de Vallecas aunque en la del Senado no la llamara y haya "impedido que Vox la cite". Aún así, ha indicado que apoyan la creación por si pudiera "ayudar en algo" a la personación de Vox en el caso que investiga a la mujer del presidente. PP: RESTITUIR EL BUEN NOMBRE Por último, la diputada del PP Mercedes Zarzalejos las informaciones que señalan a Begoña Gómez "alarman a la sociedad" a pesar de que los socialistas "no quieren leer ni saber" y el Gobierno quiere "callar". "Estos son los titulares que nos producen bochorno, vergüenza y desasosiego por la conducta descaradamente inmoral y presuntamente corrupta de la esposa del presidente del Gobierno de España. Una conducta que nos avergüenza a todos", ha lanzado. Con esta comisión, según ha defendido, buscan "defender y restituir el buen nombre de la Universidad madrileña", en la que se pueda "proponer todas las medidas que sean necesarias para evitar la politización del acceso a la universidad y de su funcionamiento y con el propósito de que estas situaciones no se repitan en el futuro".

