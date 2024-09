Boye, sobre Puigdemont: "No se ha entregado en siete años, no se entregará ahora"

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el líder de Junts no se ha entregado en siete años y que "no se entregará ahora", y ha negado que los Mossos d'Esquadra les trasladaran su intención de dejar acudir a Puigdemont al Parlament el pasado 8 de agosto en su retorno. "A nosotros nunca nos dieron un mensaje así. Ni oficial ni extraoficialmente. Ahora se están cubriendo los hombros, por eso que ahora salen todo este tipo de mensajes", ha defendido en una entrevista publicada este domingo en 'El Nacional' y recogida por Europa Press. Ha sostenido que no hay delito y ha reprochado que, textualmente, se intente dar otra interpretación al delito de malversación: "Si alguien está realmente preocupado por lo que pasó el día 8, que exija la responsabilidad a quienes organizaron este fiasco". Asimismo, ha considerado que el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "probablemente" está en la Presidencia porque, textualmente, el Tribunal Supremo no permitió que Puigdemont pudiera hacer campaña electoral en Cataluña. Tras preguntársele por si Puigdemont habría ganado las elecciones en el caso de estar en Cataluña, Boye se ha mostrado "convencido de que sí, porque Salvador Illa necesitó las muletas de Pedro Sánchez y las cinco jornadas de reflexión de Pedro Sánchez para avanzar unos escaños".

