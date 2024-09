Condenan los comentarios "racistas" contra Camela de un edil de Baza (Granada)

Granada, 14 sep (EFE).- El PSOE ha condenado este sábado unos comentarios "racistas y vejatorios" del concejal de Mantenimiento de Baza (Granada), Rafael Azor Rodríguez, perteneciente al grupo no adscrito -antes a Vox-, contra el grupo musical Camela.

En un comunicado, el grupo municipal socialista se refiere al siguiente comentario del edil en el que criticaba la escasa duración del concierto ofrecido este viernes en las fiestas de Baza por Camela: "Los gitanicos nunca han sido muy trabajadores, y anoche tampoco. Una hora y poco de concierto, con la entrada algo cara para lo que fue... Unos músicos con treinta años de carrera dan para más...".

El comentario fue después eliminado de su perfil y sustituido por el siguiente: "La tercera vez que vienen a Baza en treinta años y cada vez con menos ganas de trabajar...".

Con posterioridad, en respuesta a una de las personas que le recriminaron sus palabras, el concejal se justificó de la siguiente manera: "Me levanté temprano y me acosté tarde. Un comentario desafortunado. Yo me he criado con ellos y tengo muchos amigos (...)".

El PSOE considera "inadmisible" que un representante municipal y miembro del equipo de gobierno vierta comentarios "racistas y vejatorios" mientras "el alcalde -Pedro Ramos (PP)- calla y mira para otro lado".

El grupo socialista insta al alcalde a que se pronuncie al respecto, y critica que "cuando habla lo hace para blanquear este tipo de conductas de índole racista, vejatorio y humillantes hacia el resto de personas, todo para sostener su equipo de gobierno".

Según el PSOE, la organización del concierto de Camela correspondió a una empresa privada, pero el consistorio colaboró también económicamente para su celebración, "y ni el Ayuntamiento ni nadie criticó el precio de las entradas", como sí hizo, precisan, el concejal en el primer comentario, ya eliminado, que hizo en su perfil.

Rafael Azor fue elegido concejal en la lista de Vox, formación con la que concurrió a las elecciones municipales, si bien el pasado mes de octubre pasó al grupo no adscrito para facilitar la estabilidad del gobierno local, encabezado por Pedro Ramos (PP), para cuya investidura fue también necesario el apoyo de Compromiso por Andalucía, que exigió esa medida.

No es la primera vez que este edil recibe críticas por sus comentarios. En marzo de 2021, siendo concejal por Vox, esta formación desautorizó unas declaraciones machistas que hizo durante su intervención en un pleno municipal sobre el Día Internacional de la Mujer.

En concreto, dijo cosas como que "a todas las mujeres les gusta que las piropeen a no ser que amarguen", que hay actividades como el toreo o deportes como el fútbol que no tienen "el mismo atractivo si los hace un hombre como si los hace una mujer" porque "evidentemente" ellos tienen "mucho más rendimiento" que ellas, o que "al frente de ese 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres". EFE

bol/erv/jdm