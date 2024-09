Lobato cree que el "legado" de Ayuso será "su odio" a Sánchez, que "bloquea" Madrid: "Le brillan los ojos de rabia"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha augurado este viernes que el "principal legado" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será "su odio" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "bloquea" la Comunidad de Madrid con su "obsesión crónica". "No le brillan los ojos de ilusión cuando habla de Madrid, del potencial que tiene. Solo le brillan de rabia que tiene contra Pedro Sánchez", ha espetado a la también presidenta del PP de Madrid en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región que acoge la Cámara de Vallecas. Lobato censurado que Ayuso lleve a Madrid a la "deslealtad institucional" al plantear que los líderes autonómicos del PP no se reunieran de forma bilateral con el presidente del Gobierno. Ha preguntado "quién" es la mandataria madrileña para "decirle los gallegos, valencianos... que no vayan a reunirse". Así ha contestado al discurso de Ayuso este jueves en la primera sesión del debate, en el que dedicó parte a criticar el "alegato cruel" contra Madrid de Sánchez y a exigir que "deje de estorbar y pague lo que le corresponde por cada madrileño, que está infrafinanciado por cabeza", y más si se compara con "las regiones cuyos gobernantes viven del cuento". Para Lobato esto fue una muestra de que cada vez "insulta más y cada vez importa menos" y ha asegurado que España "no se rompe por mucho que lo repite cada día", al tiempo que ha afirmado que el crecimiento estatal ha duplicado a Europa y ha habido "control total de la inflación" mientras se marca "récord de empleo". REIVINDICA LA APORTACIÓN A MADRID DEL GOBIERNO Ha sido en este punto cuando ha puesto en valor los efectos del Ejecutivo central en la región, enumerando, entre otros, los 8.806 millones de euros de los fondos europeos, la financiación en un 70% de "toda la nueva tecnología instalada en hospitales públicos" o que "tres de cada cuatro euros de vivienda pública provienen del Gobierno". "¿Recuerda cuando dijo que el Gobierno de España no había aportado lo que le correspondía en materia de dependencia? Mentía, y usted lo sabe", ha lanzado el líder de los socialistas madrileños. Frente a ello, ha criticado a la presidenta más "irresponsable y desleal", que va "incendiando y en dirección contraria" en cuestiones como la Política Exterior. Como ejemplo, ha citado a Venezuela, recordando que "ninguno" de los 27 países de la Unión Europea han reconocido al líder opositor venezolano Edmundo González como presidente electo. "Su radicalidad no justifica su ignorancia en Política Exterior o la posición con Venezuela", ha espetado tras sacar pecho de los 80 "presos políticos" que Sánchez ha "conseguido liberar" o los 125.000 "permisos especiales de residencia" que ha dado el Ejecutivo central desde que llegase al PSOE a Moncloa en verano de 2018. ACUSA A AYUSO DE "BOICOTEAR" FUENLABRADA CON MIGRACIÓN También ha reprochado a Ayuso sus posiciones "bochornosas" en el debate migratorio, en el que "un polemiza con Vox" y al siguiente "le adelanta por la ultraderecha". Entiende que es superficial en un "tema central" en el que Madrid debía ser un "epicentro de las políticas de acogida" y le ha señalado que "sin inmigración" no hay "pensiones, ni crecimiento económico ni sostenibilidad" Asimismo, ha cargado contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por "difundir bulos" sobre migración y contra Ayuso por buscar "hacer daño a alcaldes socialistas" con el centro de menores de La Cantueña donde no se cumplen las "condiciones". "Ni en dos vidas políticas tendrá usted el apoyo y el cariño que tienen nuestros alcaldes de Fuenlabrada y El Vellón", ha advertido. EXIGE QUE PIDA PERDÓN TRAS LA SENTENCIA DE PRADA Otro de los ejes del discurso de Juan Lobato este viernes ha sido la corrupción. Ha citado a los "tres hermanos" de la "madre política" de Ayuso, la expresidenta Esperanza Aguirre": Ignacio González, Francisco Granados y Alfredo Prada, condenado esta semana a siete años de prisión. "Esa su familia política y usted es su heredera, para lo bueno y para lo malo. En esta semana, con lo que ha sucedido, los madrileños se merecen que usted pida disculpas, que reconozca los errores, que no va a volver a pasar. Que ha tomado el PP buena nota y que critica usted y denuncia la corrupción que ha llevado a cabo el PP estas últimas décadas", ha lanzado. BALANCE DE LOS ANUNCIOS DE AYUSO Tras ello ha entrado a valorar algunos de los más de 40 anuncios de Ayuso en la sesión de este jueves. El primero ha sido el parque que se desplegará en la 'zona 0' afectada por la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares. Lobato considera que Ayuso se falta "el respeto a sí misma" y ha censurado el anuncio del espacio verde. "Lo que merecen es sus disculpas y que vaya allí a escucharlos", ha reclamado. En materia de seguridad ha criticado que en 2022 "prometió 745" bomberos y "solo se han incorporado 120"; en vivienda ha cargado contra el Plan Vive, que en un lustro ha "hecho 500 de las 25.000" vivienda y ha censurado no acepte la petición de municipios socialistas para declararse zona tensionada; y en sanidad ha recordado los "30 centros de salud que llevan prometidos 20 años" y ha recordado que es necesario que los centros "tengan personal". PROPUESTA EN SALUD MENTAL En salud mental ha afirmado que a pesar de prometerse "nada llega" mientras "muchas familias que no tienen recursos" y ha propuesto un plan de largo plazo para atajarlo. Como medida de choque ha planteado que los madrileños que hayan sido pautados por Atención Primaria, y que posteriormente, hayan sido diagnosticados por los servicios de salud mental de la Comunidad a recibir psicoterapia, tendrán garantizadas 12 sesiones al año. De forma transitoria, mientras que el Sermas vaya asumiendo y garantizando con sus recursos esta medida, ha sugerido que los madrileños puedan deducirse hasta el 40% de los gastos de prevención diagnóstico y tratamiento de enfermedades. También ha planteado que Ayuso ponga en marcha un sistema de financiación local que apueste por un sistema objetivo de financiación de los ayuntamientos y también uno para la capital, con un nuevo marco y un nuevo enfoque. En materia fiscal le ha acusado de nuevo de hacer "regalos" a los millonarios a costa de los servicios públicos y le ha preguntado de "dónde cree que vienen los fondos que le pide al Gobierno". Y en Educación le ha planteado los aumentos salariales a docentes que ya adelantó este jueves. Sobre el horario partido en los nuevos colegios que anunció Ayuso, ha minimizado su efecto ya que van "a uno o dos colegios construidos al año" en la región.

