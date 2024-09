Tebas: "Me alegro de que Nico Williams siga en el Athletic"

Madrid, 12 sep (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que sus palabras sobre Nico Williams y el interés del Barcelona se malinterpretaron y celebró que el futbolista internacional español campeón de la Eurocopa 2024 "siga en el Athletic" y demuestra "sentimiento de pertenencia".

"Nico y unos cuantos se han quedado en LaLiga para mantener el nivel de grandes jugadores. Cuesta que los equipos los retengan", dijo ante el interés de grandes clubes europeos en Nico Williams tras ser pieza clave de España en la última Eurocopa.

"A Nico lo quería el Barcelona y no ha podido ser. Es uno de los mejores jugadores de nuestra competición. Me alegro de que siga en España y en el Athletic. Me alegra que se quede en clubes que no sea de los grandes por ese sentimiento de pertenencia", añadió.

Tebas aclaró sus declaraciones de inicio de verano cuando admitió que el Barcelona tenía viabilidad económica para encarar un fichaje del perfil de Nico Williams. Y terminó elogiando los esfuerzos del club presidido por Joan Laporta, tras reconocer que estaban "un poco peces" en temas económicos.

"En el Athletic no tomaron bien mis declaraciones y solo dije que si el Barcelona lograba el 1:1 podía incorporar un jugador del tipo Nico, nada más", explicó.

"El tema económico es el objetivo y el Barcelona ha disminuido su masa salarial por el 'fair play' financiero. Han hecho esfuerzos muy potentes con grandes rebajes. Ya ven cómo funciona porque andaban un poco peces. Aún les queda para arreglar todo pero un club con ese nivel de facturación de 1.000 millones de euros va por buen camino para saldar su deuda y estamos orgullosos", sentenció. EFE

rmm/nam