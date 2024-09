Pradales pide un pacto político para Euskadi con una relación bilateral con el Estado y que reconozca la nación vasca

El lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a ser "valientes" y consensuar un "gran pacto político" por el futuro de Euskadi para establecer una relación bilateral con el Estado que incluya el reconocimiento "de la realidad nacional" y que esté asentado en el modelo de Concierto para poder "crecer en autogobierno, convivencia y bienestar". En una intervención en el Forum Europa en Bilbao, el presidente vasco ha mostrado su preocupación por "la reapertura" en el Estado del "debate que tiende a cuestionar" el Concierto vasco y el Convenio navarro. Así, ha lamentado que se escuchan "mensajes injustos, infundados y no bien intencionados que tratan de socavar la piedra angular y la singularidad" del autogobierno vasco. Pradales ha recordado que el Concierto es "un pacto político entre Euskadi y el Estado enraizado en la historia, amparado constitucionalmente, refrendado por el Estatuto de Gernika y avalado por las instituciones europeas desde 2008", que constituye "un modelo acordado, solidario, eficiente y transparente" y concita "el máximo respaldo" en el País Vasco. El lehendakari ha defendido que la relación bilateral en que se fundamenta el Concierto se asienta "en el reconocimiento recíproco". "Ninguna de las dos partes puede imponer a la otra su voluntad. Consagra la necesidad de dialogar, negociar y convenir en beneficio mutuo", ha manifestado. En este marco, ha destacado la oportunidad de "avanzar en un nuevo pacto político bilateral", orientado por "un triple objetivo" para "garantizar y actualizar el autogobierno alcanzado", culminar el Estatuto en su integridad "acordando todas las competencias", y alcanzar "un nuevo pacto estatutario de futuro" que incluya las competencias que ayuden a "dar respuesta a las nuevas necesidades y derechos planteadas por la sociedad vasca". "Este nuevo pacto debe permitir asentar una relación bilateral con el Estado que incluya el reconocimiento de nuestra realidad nacional, la singularidad de nuestro autogobierno, así como un sistema de garantías para el cumplimiento efectivo de lo acordado", ha precisado. Según ha remarcado, "contamos con el modelo de relación bilateral del Concierto Económico, que es de aplicación a un nuevo marco jurídico de relaciones institucionales y políticas" entre Euskadi y el Estado y "los pasos" para hacerlo realidad "son conocidos: negociación y aprobación tanto en Euskadi como con el Estado, con el mayor consenso posible, y ratificación en referéndum por la ciudadanía vasca, después". Pradales ha dicho ser "consciente de la oportunidad" que existe en un contexto político estatal "de reconocimiento de la realidad plurinacional, en un modelo que ofrezca cauce de expresión y respuesta a las voluntades sociales mayoritarias" de Euskadi. Por ello, considera que el modelo de Concierto adquiere "una dimensión de oportunidad dado que podría ser de aplicación a un nuevo marco jurídico de relaciones institucionales y políticas entre Euskadi y el Estado". "Es la hora de ser valientes. Ha llegado el momento de consensuar un gran pacto político por el futuro de Euskadi que supere la dimensión, ambición y alcance del logrado en 1979. Un nuevo pacto asentado en el modelo del Concierto que permita crecer en autogobierno, en convivencia y en bienestar", ha apelado. Ante los contactos que tiene previsto iniciar el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el resto de fuerzas en relación al nuevo estatus, ha señalado que su intención es "favorecer el clima que permita que avance una ronda de conversaciones, que tiene que ser discreta, entre los partidos políticos vascos para que se pongan las bases y los mimbres de ese nuevo acuerdo sobre un pacto estatutario que actualice el autogobierno lo mejor y lo ensanche". Así, ha apelado a "darle un tiempo a los partidos políticos". Mientras tanto, como lehendakari va a estar "especialmente focalizado" en las negociaciones con el Gobierno central para "llevar a buen puerto" el acuerdo de cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que "está tasado en el tiempo" y por ello, según ha indicado, "finales del año 2025 debería ser el horizonte" para "cerrar esa cuestión". Por lo que respecta al acuerdo en materia de financiación para Cataluña, cuyo contenido desconoce, ha dicho "respetar profundamente" lo que puedan acordar los representantes de Cataluña y del Estado. No obstante, ha reiterado que le "preocupa que ese debate salpique" porque se utilice para "atacar" el Concierto "justificándolo en su presunta insolidaridad". "Lo único que pido es respeto", ha apuntado Imanol Pradales, que ha precisado que se aporta el 6,24% de las cargas del Estado no asumidas, "más de lo que correspondería" por peso poblacional o PIB, "sin en ningún momento quejarnos porque es uno de los elementos del pacto". "Ni siquiera hemos abierto jamás ese debate, lo aportamos porque nos corresponde y porque está así pactado desde hace décadas", ha subrayado. Asimismo, ha añadido que Euskadi es "aportador neto" al fondo de compensación interterritorial, en el que "no decide su cuantía" y "nunca recibe fondos", y además asume con el Concierto "un riesgo unilateral", de modo que en épocas de crisis no hay "recursos de financiación adicionales ni fondo de liquidez autonómico".

Compartir nota: Guardar Nuevo