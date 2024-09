Vox no participará en los actos oficiales de la Diada: "Es una mentira, una celebración impostada"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha anunciado que no participarán en los actos oficiales de la Diada del 11 de septiembre, y ha considerado que "es una mentira, una celebración impostada, falsa y no arraigada entre los catalanes". "No es la fiesta de todos los catalanes, es una celebración 'guerracivilista'. Fue una guerra para determinar la dinastía de la corona de la nación española", ha sostenido este martes en rueda de prensa en la Cámara. Además de criticar la actitud del PSC y del PP con la Diada, Garriga ha defendido que esta celebración debería hacerse el 23 de abril, día de Sant Jordi, o el 27 de abril, fiesta de la Virgen de Montserrat. También han pedido al Parlament conocer el coste de la celebración de la Diada y que Catalunya vuelva "a la cordura" ante la llamada de la ANC a los ciudadanos a salir a la calle este miércoles para manifestarse, cuyo cartel ha roto en la rueda de prensa. Sobre el inicio del curso escolar, Garriga ha lamentado la "falta de libertad y pluralidad" que considera que hay en diversos aspectos, y también ha lamentado que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, se mostrara a favor de subir el precio del agua para financiar nuevas infraestructuras hídricas.

