Más Madrid califica el asilo de Edmundo González "una buena mala noticia" y reclama actas "para acabar con polémicas"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado el asilo político del opositor venezolano Edmundo González como "una buena mala noticia" y ha reclamado al gobierno de Nicolás Maduro las "actas reales" para "acabar con todas las polémicas". Desde la Plaza de la Villa, la edil ha considerado que la llegada a España como asilado de Edmundo González es "una buena mala noticia". "Es mala por el hecho de que alguien tiene que huir después de haberse presentado a unas elecciones en su país y por no poder ejercer sus derechos políticos, de expresión ni de libertad", ha explicado. Y es "una buena noticia que desde el Gobierno de España se haya facilitado su llegada". "Volvemos a pedir las actas reales, como han hecho los grandes presidentes de América Latina, que se puedan verificar esas actas de los resultados de las elecciones venezolanas y que así podamos acabar con todas las polémicas. Si no hay nada que esconder, que se enseñen las actas y entonces el mundo tendrá las cosas mucho más claras", ha instado. Preguntada por un tuit del vicesecretario del PP, Esteban González Pons, sobre que la también opositora María Corina Machado ni se rinde ni se vende, Maestre cree que los 'populares' "tienen muy poco interés en lo que sucede realmente en Venezuela". "De hecho, no han tenido nada que decir ante la evidencia de que el Gobierno de España ha participado activamente en el asilo y en el exilio político del señor González. Así que, una vez más, esto es un uso partidista, un intento de generar una disputa, independientemente las consecuencias y, por lo tanto, yo no voy a participar de ello", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo