Fernández (PP) critica la izquierda de Sánchez por parecerse "a la que construía muros en Berlín"

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha criticado este sábado la izquierda que encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parecerse "a la que construía muros en Berlín". "Nos enfrentamos a una izquierda que hoy se parece más a la que construía muros en Berlín que aquella que contribuyó a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial", ha alertado Fernández en el acto de inicio del curso político del PP catalán, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), junto a la vicesecretaria de organización de los populares, Carmen Fúnez, y el diputado en el Parlament y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes. El líder de los populares en la Cámara catalana ha descrito, textualmente, que antes los muros eran de piedra, pero que a los que se refiere Sánchez "son de rechazo, de división y de cordones sanitarios". "El Partido Socialista asume la agenda de gobierno fracasada, castigada severamente en las urnas de ERC", ha reprochado, a la vez que ha cargado contra los socialistas por mantener o, textualmente, agravar si cabe la apuesta independentista. Fernández ha recordado que los populares han pasado muchas cosas desde, según él, los mejores años del partido en Catalunya hace más de una década, y ha reivindicado que el proyecto del PP catalán "va a ser mejor incluso que el del 2011". "No estábamos muertos, estábamos de parranda", ha añadido durante el encuentro, que también ha contado con las intervenciones del secretario general del PP de Barcelona, Josep Tutusaus, y una mesa redonda sobre retos del partido de cara al nuevo curso político con el portavoz de los populares en el Parlament, Juan Fernández; la alcaldesa de Monistrol de Montserrat (Barcelona), Núria Carreras; la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badalona, Cristina Agüera; y la portavoz del grupo en Viladecans, Fina Redondo. CARMEN FÚNEZ Por su parte, Fúnez ha aludido al Comité Federal del PSOE de este y a Sánchez: "El 'sanchismo' volverá a ganarle al Partido Socialista porque es lo que lleva haciendo desde que llegó al Palacio de la Moncloa." Asimismo, ha asegurado que Sánchez "vuelve a condenar" a Catalunya al 'procés' y ha erigido a los populares como la única alternativa real al Ejecutivo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. MANU REYES Reyes ha valorado que, desde que Illa tomó posesión al frente de la Generalitat, no ha habido "ningún cambio" y ha afirmado que las políticas del nuevo presidente catalán son las mismas que las que llevaban a cabo los republicanos. Según él, el gobierno de Illa "no va a distar en nada" del gobierno de Aragonès, además de reivindicar la figura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, frente la de Sánchez. JUAN FERNÁNDEZ Por su parte, Juan Fernández ha cargado contra los socialistas por gobernar, textualmente, sometidos a chantaje y que todas las propuestas que pongan encima de la mesa son, a su juicio, fruto de ello: "El señor Illa es rehén de ERC y Junts". También ha tachado de estafa política el nuevo sistema de financiación: "Aquí de lo que se trata es de que el Partido Socialista está estafando a los ciudadanos con la connivencia de ERC y Junts".

