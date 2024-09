Pradales dice que en EH Bildu "no casan las palabras con los hechos" y debe decidir si quiere ser oposición constructiva

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que en EH Bildu "no casan las palabras con los hechos" en relación a su postura en materia de Salud ante la reunión del jueves para poner en marcha un Pacto de país en esta materia, y cree que tiene que tomar la decisión de si quiere "ser parte de una oposición constructiva" que esté en los acuerdos de país o si quiere "una labor absolutamente destructiva desde la oposición". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pradales ha indicado que participará en esa primera reunión para articular un Pacto de país sobre el sistema de salud y ha subrayado que han elegido al catedrático Javier Meana, para coordinar los trabajos por "prestigio profesional", además de subrayar "su compromiso con este país y con la mejora del sistema vasco de salud". El Lehendakari ha indicado que, por ahora, tiene conocimiento de que han confirmado verbalmente que van a asistir todas la organizaciones políticas, colegios profesionales, universidades y sindicatos, salvo ELA que todavía no lo ha hecho, pero ha precisado que, entre hoy y mañana, todavía hay plazo para confirmar la participación. "Quiero pensar que también desde ELA va a participar en la mesa y, por lo tanto va a ser una mesa muy amplia", ha manifestado. Ante la postura de EH Bildu, que ha presentado numerosas iniciativas parlamentarias en torno al ámbito de la Salud, ha recordado que en el pleno de investidura trasladado a Pello Otxandiano que tenía que decidir "si quería ser parte de una oposición constructiva que estuviera en los acuerdos de país o quería ejercer una labor absolutamente destructiva desde la oposición". "Y yo creo que tienen que tomar esa decisión", ha afirmado. Según ha apuntado, a lo largo de julio los posicionamientos de EH Bildu y sus líderes daban a entender que querían ir por una vía pero ese mismo mes plantearon en el Parlamento vasco que en torno de una decena de proposiciones no de ley en el ámbito de la salud. "Y, por lo tanto una cosa son las palabras y otra cosa han venido a ser los hechos y a finales de agosto estábamos con más de 200 iniciativas parlamentarias de todo tipo", ha asegurado. Pradales ha señalado que "obviamente" entiende que la oposición tiene que hacer oposición y hacer un control del gobierno pero "cuando uno compara" los números de las interpelaciones "de todo tipo" o solicitudes de documentaicón planteadas por EH Bildu con los del resto de partidos, "no casan las palabras con los hechos". El Lehendakari ha precisado que no está pidiendo "ningún tipo de moratorias parlamentarias", porque entiende que a la oposición "le toca hacer oposición y control del Gobierno y al Gobierno, gobernar". En todo caso, ha invitado a EH Bildu, así como al resto de fuerzas políticas, a acudir a la reunión del jueves con la predisposición de acordar y que ponga encima de la mesa dentro del ámbito del pacto de salud "lo que entienda que se debe de mejorar y cambiar". En este sentido, espera que todos acudan con un "espíritu constructivo". (Habrá ampliación)

Compartir nota: Guardar Nuevo