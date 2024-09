Ayuso ironiza con que invitaría a Puigdemont a la comisaría de Leganitos, "que últimamente tiene mucha actividad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado este lunes con que invitaría al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que "se pase" por la comisaría de Leganitos, "que últimamente tiene mucha actividad", y se "entregue". Y es que el productor Nacho Cano acusó, a través de un comunicado, a los agentes de esta comisaría de "intimidar" a 17 becarios de su espectáculo 'Malinche' para que denunciasen una supuesta contratación irregular. Además, según el artista, las autoridades policiales prepararon contra él un "ridículo y desproporcionado operativo". Por su parte, los estudiantes mexicanos becados del musical han pedido una orden de alejamiento para los policías que se encargaron de la investigación, según han informado los representantes legales de la productora. Ayuso ha respondido así, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, a qué le diría a Puigdemont si se lo encontrase y repreguntada expresamente sobre sus palabras sobre la comisaría de Leganitos, ha indicado que le sorprende que por "una inspección de trabajo uno acabe con furgones de Policía, yendo a la casa de una anciana de 93 o 92 años a amedrentar a la familia". También ha hecho alusión a las denuncias que se han puesto "por acoso a algunos, incluso a menores, artistas que se ven coaccionados por parte de personas que proceden de esa comisaría". "Me llama mucha atención cómo podemos en España aguantar eso", ha criticado. La presidenta madrileña ha insistido en preguntar si alguien ha visto "una inspección de trabajo" donde se presenten "furgones de Policía", donde se acose "incluso a menores", se les quiten "los móviles" y se les induzca "para que hablen de una manera determinada". "Yo el día que nos conocimos y le di la Medalla del Dos de Mayo y él, en público, me agradeció el trabajo por la pandemia, supe que empezaría a ser perseguido porque en España si tú perteneces al mundo de la cultura solo puede ser abiertamente pro Gobierno y pro izquierda y si no estás separado", ha sostenido, para a continuación decir que lo sucedido con Nacho Cano es "un aviso a navegantes".

