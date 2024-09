Juan Antonio Saavedra dispara al bronce en el rifle 10 metros tendido

París, 1 sep (EFE).- El gallego Juan Antonio Saavedra logró este domingo el bronce en la prueba de rifle 10 metros tendido, en la competición disputada en el Centro de Tiro de Châteauroux correspondiente a los Juegos Paralímpicos de París.

Esta medalla es la tercera que gana el tirador de Pontevedra en unos Juegos tras la plata de Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020 en carabina tendido 50 metros.

El tirador gallego ganó el bronce en Châteauroux, a 275 kilómetros de París, con una puntuación de 232.1, sólo por detrás de la eslovaca Veronika Vadovicova (254.2), oro, y el eslovaco Radoslav Malenovski (253.6), plata.

Saavedra, al que le amputaron de joven, a los 15 años, el brazo izquierdo por un cáncer, entrena en el Campo de Tiro del Club Cernadiñas Novas, y con este triunfo en los Juegos Paralímpicos de París refrenda su condición como uno de los mejores tiradores del deporte español.

"La clasificación ha sido muy dura, demasiado calor en la grada, he salido rojo, congestionado, una de las competiciones más duras que he tenido. Luego en la final estábamos muy cerca, he estado luchando el oro pero he tenido un par de errores y al final he acabado defendido un bronce", dijo Saavedra, al término de la competición.

La próxima semana, el 5 de septiembre, Saavedra volverá a competir en los 50 metros.

"Estoy contento pero ya pensando en la próxima competición. Estoy más relajado que en Tokio, que empecé cuarto. Esto me quita el estrés y voy más relajado para la siguiente", señaló.

Juan Antonio Saavedra fue el primero de los deportistas españoles en lograr plaza para los Juegos de París 2024, tras alzarse con la medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro de Changwon (Corea del Sur) en mayo de 2023, una competición que otorgaba la clasificación directa a sus vencedores.

El deportista gallegó afrontó así sus sextos Juegos, ya que ha estado presente en todas las citas desde Sídney 2000. En los últimos, en Tokio 2020, subió al podio por segunda vez, al lograr el bronce en la prueba de R6 carabina libre tendida, la misma en la que en Londres 2012 había conseguido la medalla de plata. Además, cuenta con dos diplomas paralímpicos en su palmarés conseguidos en Atenas 2004 (4º) y Sídney 2000 (8º).

Juan Antonio Saavedra perdió la mano izquierda cuando tenía 15 años como consecuencia de un cáncer. Desde entonces, el tirador de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física no se ha bajado de los principales podios internacionales de esta disciplina.

Entre los títulos deportivos que ha logrado se encuentran la medalla de oro en la Copa del Mundo de Chateauroux (Francia), que le dio el pase clasificatorio a Tokio 2020; el oro en la Copa del Mundo de Tiro de Al Ain (Emiratos Árabes) en 2021, la plata en el Campeonato Europeo de Rotterdam (Países Bajos) en 2023 y, ya en 2024, el oro en la Copa del Mundo de Nueva Delhi (India). EFE

