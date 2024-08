González y Arenas se muestran 'optimistas' para la cita de Alcañiz

Madrid, 27 ago (EFE).- Los españoles Manuel González y Albert Arenas, compañeros en el equipo 'Gresini Racing' de Moto2, se muestran optimistas para la cita de este fin de semana, el Gran Premio de Motorland Aragón, en el circuito de Alcañiz.

González asegura llegar al trazado turolense "con muchas esperanzas de volver a luchar por el podio", ya que hicieron "un muy buen test en Misano" y ahora tienen "más experiencia en diferentes piezas para la puesta a punto de la moto".

"Me gusta esta pista y en los últimos años he sido rápido, pero luego volaremos directamente a Italia, por lo que estoy muy emocionado por correr en Misano, ya que es un fin de semana especial para el equipo y correr para Fausto -Gresini, fallecido durante la pandemia por la covid'19- me hará salir a la pista más fuerte", explica Manuel González en la nota de prensa difundida por su equipo.

"Aragón es un circuito que para mí es mi casa, tiene un sabor especial y llegamos después de dos días de test en Misano, donde dimos un paso, que quiero confirmar este fin de semana, sobre todo en carrera, quiero alcanzar por fin el objetivo, al que nos acercamos en Silverstone", destaca Albert Arenas.

"Siempre me gusta hacer carreras consecutivas pues confío en el trabajo que estamos haciendo, y haber rodado en los tests durante dos días en Misano nos dará un empujón extra en el gran premio de casa. No me rendiré", afirma Arenas en la misma nota de la escudería. EFE

JLL/og