Calero: "El Sporting es un equipo de Primera como también lo somos nosotros"

Valencia, 16 ago (EFE).- El entrenador del Levante, Julián Calero, se mostró convencido de que tienen armas para poder contrarrestar el juego del Sporting Gijón en su visita de este domingo a El Molinón, en la primera jornada de la Liga Hypermotion.

Calero subraya que si el Sporting es considerado como un equipo de Primera también existe esa valoración del conjunto levantinista.

"El Sporting es un equipo dinámico, agresivo, competitivo y en su estadio es un equipo importante pero nosotros tenemos muy buenas armas y les podremos contrarrestar. El Sporting es un equipo de Primera como también lo somos nosotros. Nos toca pelear contra uno e los equipos importantes", apuntó en una rueda de prensa.

De hecho, apuntó que su equipo no saldrá a esperar al rival, como adelantó que no hará con ninguno. "El Levante no va a esperar atrás nunca, lo haremos cuando un rival nos meta atrás y no quede más remedio porque a todos los equipos les pasa. La idea general no es ser dominados y contraatacar. Puede ser una opción pero puede haber otra situación de dominar nosotros y evitar sus contras", deslizó.

Calero recordó que "ser entrenador es adaptación" y aunque dijo que él siempre se imagina los partidos para darle armas a su equipo y suele acertar, admitió que "hay veces que en el minuto 1 cambia todo".

"Será un partido complicado, difícil, en un estadio precioso en el que nos van a apretar y en el que nos van a exigir muchas cosas, pero las vamos a hacer", auguró.

El entrenador dijo que nota "el cosquilleo" de la competición. "A mí no me gustan las pretemporadas, me gusta la realidad, que te juegues cosas en los partidos y hagas cosas que crees que tienes que hacer par ganar. En temporada vas regalando minutos y haciendo cosas que en competición no vas a hacer", reflexionó.

"Los chicos están ilusionados y con ganas, muy expectantes por ver si podemos dar un buen nivel para acercarnos a conquistar puntos y victorias y pomos empezar con buen pie. el equipo está motivado e ilusionado", apuntó.

Calero se mostró satisfecho con los resultados de la pretemporada pero recordó que no tienen influencia ahora. "Siempre es mejor ganar que perder porque generas confianza pero de ahí a pensar que haber conseguido esos resultados te va a dar más en el primer partido de liga, no creo", analizo.

"Nos ha permitido probar sistemas y jugadores llegar con mucha información y completa de la plantilla y los jugadores que tengo. Veo al grupo con confianza y seguridad pero si pasamos de la confianza a estar confiados empezaríamos a perder. Es un campo muy difícil, nos van a apretar y estamos para responderles y dar la cara como toca", añadió.

Respecto al Sporting, apuntó que la llegada a su banquillo de Rubén Albés le cambiará respecto al pasado curso. "Va a cambiar porque cada entrenador somos un mundo. Tiene a tres o cuatro nuevos importantes, de muy buen nivel unidos a los que ya tenía. Puede ir bien por fuera y centra bien, por dentro genera mucho y tiene velocidad y tiene a Gaspar Campos es un jugador extraordinario, que marca diferencias en la categoría. La pasada campaña hizo diez goles desde el extremo", recordó.

Calero señaló que en su equipo "los jóvenes, los de mediana edad y los veteranos tienen su papel y su responsabilidad" y que en el caso de los primeros "deben empujar con capacidad".

"La pretemporada nos ha servido para conocerles pero en el fútbol profesional no se regala nada. La condición de la edad no limita a este entrenador, importa ser un buen jugador y estar en un buen momento", recordó. EFE

