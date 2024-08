Jorge Prado gana en Suecia y reduce distancias en el Mundial

Redacción Deportes, 11 ago (EFE).- El piloto español Jorge Prado (GasGas), actual campeón, se impuso este domingo en Uddevalla, escenario del Gran Premio de Suecia, decimoquinta cita del Mundial de MXGP, y redujo la distancia que le separa del líder, el esloveno Tim Gajser (Honda), segundo.

El lucense ganó las dos mangas en Uddevalla. En la primera, remontando y por delante de Gajser y el francés Romain Fevbre (Kawasaki), y en la segunda, dominando y con el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM) y el esloveno a su estela.

Con este contundente triunfo en la pista enla que , Jorge Prado deja en solo 17 puntos su desventaja respecto a Tim Gajser.

dominando. El himno español sonó en un circuito que ya había vivido una celebración muy especial cuando Jorge fue campeón del Mundo de MX2 por segunda vez.

La primera manga fue una de las mejores que se le recuerdan a Jorge.

"Muy contento con esta victoria ganando las dos mangas. Han sido dos solidas carreras en las que me he sentido muy bien en la pista y eso que estaba muy complicada. Estoy muy feliz", dijo Prado.

"Un gran fin de semana. Tenía que rodar al 100 % para ganar aquí y lo he hecho. En la segunda he podido ponerme primero en la primera curva, hacer muy buenas vueltas de inicio y mantener la ventaja para no tener sustos con los doblados. Gran victoria y ahora volvemos a la arena a intentarlo también allí", agregó el gallego. EFE

sab