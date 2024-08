Natalia Lacunza anima a España desde París en la recta final de los Juegos Olímpicos

París (Francia), 9 ago (EFE).- La cantante española Natalia Lacunza se desplazó este jueves a París para animar a los atletas de la delegación española que compiten en los Juegos Olímpicos, en un evento del Comité Olímpico Español (COE) y Santander SMusic que tuvo lugar en la Casa de España.

El edificio español situado en la capital gala se vistió de largo para acoger a la artista navarra, que reconoció ante EFE estar "contentísima" de su participación, en la que es la primera vez que actúa para un evento deportivo.

El publico se entregó con la artista y disfrutó con su música. En concreto, se pudo ver al equipo español de gimnasia rítmica, que este viernes no logró la clasificación para la final, al terminar en décima posición -clasifican los ocho primeros países-.

"Me gusta muchísimo la gimnasia artística, las barras en concreto me vuelven loca, o sea, me flipa, me he estado viendo un montón, tiro con arco también, que es increíble", explicó la cantante.

La vinculación de Lacunza con la actividad física es estrecha, pues a lo largo de su vida bailó danza, ya sea de estilo clásico, contemporáneo o baile moderno.

"Yo iba a ser bailarina de contemporáneo, he estudiado el conservatorio, pero al final pues la vida me llevo por otro lado, pero la danza es algo que llevo súper dentro, que a día de hoy practico también y lo estoy integrando en mi proyecto también, y eso estoy súper unida a la danza", remarcó.

Siguiendo en esa línea, la pamplonesa aseguró que deporte y música comparten valores como "la perseverancia, la fortaleza mental, las ganas de mejorar, el superarse a uno mismo y el no tirar la toalla".

La compositora del norte de España quiso aprovechar el evento para promocionar su nuevo maxisencillo de dos canciones, 'SIMELLAMA' y 'LAPLATA', que a su vez cuentan las dos con sus respectivas versiones remix.

"Voy a estar trabajando en un disco que espero que salga el año que viene", añadió.

El COE y Santander SMusic, entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido, ponen estos días letra y música a la cita olímpica de París para celebrar las victorias y animar los triunfos deportivos españoles que ya se confirmaron y los que quedan por llegar. EFE

