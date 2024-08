Mazón cree que Illa empieza "de la peor manera": "apartheid fiscal" y pacto con "supremacista de extrema izquierda"

El presidente de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, considera que el recién investido presidente del gobierno catalán, Salvador Illa, "no puede empezar de peor manera". En este sentido, ha criticado el "apartheid fiscal" que, a su juicio, impulsa el Partido Socialista y su pacto con un "supremacista de extrema izquierda", como ha calificado a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). "Es que no se puede empezar de peor manera. En primer lugar, lo que hace es perjudicar gravemente la sanidad de todos los españoles, especialmente los valencianos, con este apartheid fiscal, con este concierto fiscal y con este privilegio fiscal que quiere consagrar", ha recalcado el jefe del Consell. En este punto, ha agregado que "ha tenido que ser el Partido Socialista quien venga a la Generalitat de Cataluña para perjudicar gravemente la sanidad y los servicios públicos de todos". "Y en segundo lugar, --ha continuado-- esto de consagrar como socio preferente a un supremacista de extrema izquierda como es Esquerra Republicana de Cataluña, que nos llama Països Catalans, pues hombre, no es empezar precisamente con el mejor pie, más al contrario, es empezar de la peor manera posible".

Compartir nota: Guardar Nuevo