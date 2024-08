Hoy es noticia en España

GOBIERNO CATALUÑA

El Parlament convoca para mañana jueves a las diez el pleno de investidura de Illa; los Mossos blindarán la cámara autonómica

Puigdemont emprende su "viaje de retorno del exilio" y convoca un acto mañana en Barcelona

- CLAVES | Preguntas y respuestas sobre una investidura de Illa marcada por el retorno de Puigdemont. Roger Mateos

ESTADÍSTICA POBLACIÓN

España se queda al borde de los 48,8 millones de habitantes, nuevo máximo histórico

ESPAÑA LÍBANO

Exteriores pide a los españoles que salgan de Líbano y eviten todo viaje al país

VENEZUELA CRISIS

Abascal pide por carta a los partidos europeos que la UE no legitime a Maduro en Venezuela

EUTANASIA JUSTICIA

La jueza mantiene la suspensión de la eutanasia a una joven de Barcelona y eleva el caso al Tribunal Superior de Cataluña

- DOCUMENTACIÓN | Casi 1.500 solicitudes de eutanasia y cerca de 700 realizadas al cumplir tres años la ley

CÉLULAS MADRE

Una proteína antiviral acelera la producción de células madre femeninas

SALUD MPOX

España, el país europeo con más casos de mpox (antes viruela del mono): 260 nuevos en 2024

INTERIOR CURSO

Interior estudia si el acuerdo con Desokupa afecta a las subvenciones que recibe el SUP

El SUP no pagará por la formación de Desokupa y confía que no afecte a las subvenciones

DIPUTADO GIPUZKOA

El fallecimiento del diputado foral de Hacienda de Gipuzkoa, atropellado por un turismo cuando circulaba en bicicleta, tiñe de luto la política vasca

TIEMPO CALOR

Llega otra ola de calor a España, con temperaturas extremas a partir del próximo viernes

- CLAVES | ¿Qué es una ola de calor? Claves y consejos

El mes pasado fue el sexto julio más caluroso desde 1961 y el quinto del siglo XXI

INCENDIOS FORESTALES

Baja a nivel 1 el incendio de La Estrella (Toledo) en el que ya no hay población confinada

Infoex da por controlado y estabilizado sendos incendios en la provincia de Cáceres

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Activan una alerta por salmonella en queso de pasta blanda de la marca Casa Mateu

RTVE OPOSICIONES

RTVE denuncia un fallo de seguridad en la plataforma que contiene datos de sus oposiciones

PEDRO ALMODÓVAR

El próximo filme de Almodóvar se basa en la novela 'Cuál es tu tormento' de Sigrid Nunez

El sector primario reclama cambios en la Ley de Extranjería para facilitar la contratación

La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería ha reactivado las demandas del sector primario para facilitar la contratación de emigrantes y solucionar así el problema de la falta de mano de obra. Mercedes Salas

Jalil y Rabad: nueve días en Barajas en busca de libertad y atención para su discapacidad

Los hermanos saharauis Jalil y Rabad El Elidrissi han pasado más de una semana en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas hasta que por fin han autorizado su entrada a España, donde esperan encontrar sus dos grandes anhelos: libertad lejos de las autoridades marroquíes y una atención adecuada para su discapacidad. Laura López

ENTREVISTA | Dani Rovira: Un día interpretando a un discapacitado y entiendes qué es estar en su piel

No es la primera película en la que Dani Rovira se pone en la piel de un personaje complejo, pero sí la primera que simula tener una parálisis cerebral para convertirse en Javi, un ingeniero que no encuentra trabajo y miente para esquivar el desahucio de sus padres en la comedia 'Cuerpo escombro'. Alicia G. Arribas

