CC pide a Sánchez que si vuelve en Lanzarote guarde "dos horas de sus vacaciones" para conocer la emergencia migratoria

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha pedido este miércoles al presidente Pedro Sánchez que, si como "viene siendo habitual", vuelve a veranear este año en el Palacio de La Mareta, en la isla de Lanzarote, guarde "dos horas de sus vacaciones" para conocer la emergencia migratoria de las islas. Toledo ha puesto el foco en la situación de los más de 5.600 niños no acompañadas que tutela el Gobierno de Canarias, apuntando que el Ejecutivo regional "ha hecho la tarea" trabajando en una propuesta normativa que contemple la corresponsabilidad de todos los territorios en la atención a los menores no acompañados que llegan al archipiélago. Pero además, añadió, "sentándose con fuerzas políticas en las Cortes y en Canarias, trabajando en el marco del Pacto Canario de la Inmigración, y con las entidades del tercer sector y organismos internacionales", según ha informado CC en nota de prensa. Por ello, Toledo consideró que Sánchez tiene una "oportunidad única" para ver el alcance de la emergencia humanitaria en las islas in situ porque "no" se entendería que ante la actual situación "crítica", con una red de recursos "desbordada y los profesionales y voluntarios que trabajan en primera línea, hastiados", el presidente del Gobierno de España "dé la espalda" a una situación que se vive en la isla donde disfrutará de sus vacaciones o en otras islas, especialmente en El Hierro, que "el último año ha soportado la mayor presión migratoria". Para el secretario de Organización de CC sería "imperdonable" que Sánchez "disfrutara de unas vacaciones ajeno a la realidad que se vive a diario en las costas canarias y a la que el pueblo canario está respondiendo con responsabilidad y solidaridad, la misma que debería mostrar Pedro Sánchez".

