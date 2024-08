La Junta acusa a Espadas de "abdicar de defender" a votantes andaluces porque "le importa el sillón de Sánchez"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha recriminado este martes al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, su posición respecto al acuerdo para la financiación de Cataluña entre PSC y ERC con motivo de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat por cuanto soslaya que "es extraordinariamente perjudicial para Andalucía". Ese comportamiento se lo ha atribuido a que "él es el portavoz del PSOE, no es el representante de los andaluces, ni siquiera de sus votantes" para colegir que "de eso decidió abdicar y decidió dedicarse a defender a Pedro Sánchez y no a sus votantes". En declaraciones a los medios de comunicación en Huelva en la firma de un acuerdo con el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la consejera de Inclusión Social ha remachado ese análisis con el argumento de que "lo que le importa es el sillón de Sánchez" porque "Andalucía simplemente ha sido un comodín y él lo ha demostrado", en alusión a Espadas. En cuanto al sentido del voto de los diputados socialistas andaluces en el Congreso en la hipótesis de tener que votar una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para encajar el acuerdo para la financiación de Cataluña, López ha augurado que esos parlamentarios de circunscripciones andaluzas "van a votar lo que diga Pedro Sánchez", por lo que se ha remitido a "lo que yo vivo todos los días en el Parlamento andaluz", escenario donde ha planteado que "los diputados del PSOE no defienden a los andaluces ni hablan de los andaluces, ni trabajan por los andaluces, el objetivo permanente es Sánchez, Sánchez, Sánchez". Con esa premisa ha inferido que "si para eso tienes que vender Andalucía, se vende Andalucía", de manera que "si lo hacen en el Parlamento andaluz, lo van a hacer en el Parlamento nacional". La consejera de Inclusión Social ha argumentado que en Andalucía "estamos triplemente infrafinanciados", conclusión que ha apoyado en el hecho de que "dejamos de percibir del Gobierno de España casi 1.500 millones de euros cada año", del modelo general de financiación para añadir "la infrafinanciación de la dependencia", donde ha explicado que "el señor Sánchez decidió pagar el 50% de la dependencias y así lo pactó con los catalanes y los vascos, no a los andaluces" con el reproche de que "considera que las personas dependientes en Andalucía somos de segunda". Ha situado como el tercer agravio financiero de Andalucía el pacto de PSC y ERC para sostener que "este nuevo castigo que hace Sánchez con el apoyo de Espadas y de todo el PSOE andaluz es porque siguen tratándonos como si no existiéramos, piensan que los andaluces estamos aquí solo para contribuir, para pagar", para reclamar entonces que "estamos para recibir lo que es nuestro" y advertir de que "estamos cansados de que Sánchez y el Partido Socialista permanentemente le quitan a Andalucía lo que es suyo". Seguidamente López ha dirigido sus críticas, sin nombrarla, a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para subrayar que "me sorprende que quien más está castigando a Andalucía y el mejor aliado que tiene Sánchez es una ministra andaluza", antes de evocar que "debería de sacar los vídeos de hace unos años, que no se reconoce ni ella", en alusión al acuerdo que promovió como consejera en el Parlamento para elaborar un informe sobre la infrafinanciación, que se hizo en 2018. "Así que, frente a todos los ataques, a defender esta tierra con uñas y dientes porque por encima de la ideología está tu pueblo si te corre; a otros le corre el sillón; a nosotros, la sangre por las venas, la sangre andaluza", ha remachado la consejera su reflexión.

