Sánchez Escribano: "La final voy a disfrutarla, el regalo y el premio ya me lo he llevado"

París, 4 ago (EFE).- La toledana Irene Sánchez Escribano, que accedió a la final de los 3.000 obstáculos con el mejor tiempo de una española en esta prueba en los Juegos Olímpicos (9:17.39), dijo que la carrera por las medallas va a "disfrutarla porque el regalo y el premio" ya se lo ha llevado.

Sánchez Escribano, de 31 años y entrenada por Antonio Serrano, concluyó quinta de su serie, con marca personal y accedió a la final en su debut olímpico para la que es favorita la keniana Beatrice Chepkoech, la más rápida con 9:13.56.

"Estoy feliz. Creo que esta carrera me ha devuelto muchas cosas que no se habían dado los últimos años. Estoy emocionada de haberlo demostrad aquí en los juegos, con toda mi barra brava en la grada. Estoy muy ilusionada y emocionada", dijo Sánchez Escribano, en la zona mixta del Estadio de Francia.

"No olvidaré este campeonato en la vida. Voy a darlo todo en la final y a disfrutar. El regalo y el premio ya me lo he llevado", señaló. EFE

