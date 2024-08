Aranburu: "Ha sido una carrera loca, muy rara, y al final no tuve fuerzas"

París, 3 ago (EFE).- El español Alex Aranburu, clasificado en el puesto 18 de la competición en ruta de los Juegos Olímpicos de París, dijo en la meta de Trocadero que la carrera no correspondió "a lo soñado", ya que al final le fallaron las fuerzas en una prueba "muy loca y rara".

"No ha sido lo soñado. Hemos intentado estar en los cortes pero se nos han ido. En el último repecho me he llenado, ha sido muy duro y se han escapado los rivales. Me han faltado fuerzas al final, es una carrera muy dura, muy difícil, y no ha podido ser", comentó el corredor guipuzcoano.

El campeón nacional en ruta se refirió a una carrera que, como se presumía, fue una locura, con muchos ataques, tirones, parones y lucha sin cartel hasta meta.

"Había gente muy buena, y han tirado fuerte, al final estaba ya cansado. Ha sido una carrera muy loca, muy rara, con muchos arranques, parones, se ha ido muy deprisa en los repechos, y eso con 200 kms en las piernas se nota", comentó.

El equipo español trató de entrar al final en los grupos que podían optar a medalla, pero las fuerzas tampoco respondieron

"Sin auriculares estas carreras tienen aroma de las pruebas antiguas. Hubo descontrol, tratamos de cerrar huecos, pero fallamos al final, no hubo patas", concluyó. EFE

soc/ism