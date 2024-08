Hoy será noticia. Sábado, 3 de agosto de 2024

GOBIERNO CATALUÑA

Ejecutiva del PSC se reúne tras el pronunciamiento favorable de bases ERC para investidura Illa

Barcelona (EFE).- La comisión ejecutiva del PSC celebra una reunión extraordinaria un día después de que las bases de ERC se hayan pronunciado a favor del preacuerdo para la investidura de Salvador Illa.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, intervendrá este sábado a las 11:00 horas.

GOBIERNO CATALUÑA

Junts reunirá hoy su ejecutiva para valorar la decisión de ERC de investir a Illa

Barcelona (EFE).- La dirección ejecutiva de JxCat celebrará este sábado una reunión extraordinaria para valorar el resultado de la consulta interna de ERC, cuya militancia ha avalado el acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente catalán.

En un breve comunicado, Junts señaló que "una vez conocidos los resultados de la consulta interna que ha llevado a cabo ERC para hacer posible que el candidato del PSC, Salvador Illa, sea presidente de la Generalitat", su ejecutiva se reunirá telemáticamente "para valorar la nueva situación política que esta decisión comportará para el país y para el proceso de independencia".

ESTATUTO TRANSPARENCIA

El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entra en vigor este sábado

Madrid (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el real decreto del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que entrará en vigor este sábado.

El nuevo Estatuto, que sustituye al aprobado en octubre de 2014, regula la estructura y el funcionamiento del Consejo como Autoridad Administrativa Independiente que tutela el derecho de acceso a la información pública.

TURISMO TRADICIONES

Bérchules (Granada) celebra este fin de semana 30 años de su Nochevieja de agosto

Granada (EFE).- El municipio alpujarreño de Bérchules (Granada) celebrará este fin de semana la 30 edición de su Nochevieja de Agosto, un reclamo turístico con cotillón, Reyes Magos, mantecados y uvas que recuerda el apagón que dejó a los vecinos sin campanadas en 1994.

La Asociación Berchulera de Nochevieja en Agosto (ABNEA), en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación, organizan este evento que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes.

CAP ROIG

Chris Isaak llega a Cap Roig con su banda Silvertone

Palafrugell (Gerona) (EFE).- El músico Chris Isaak, con trece álbumes de estudio y doce sencillos que han sido líderes en las listas de éxitos, actúa este sábado en Cap Roig con su banda Silvertone.

Conocido por éxitos como Wicked Game, Blue Hotel o Baby did a bad, bad thing, entre otros muchos, el músico estadounidense atesora una carrera que le ha llevado incluso a la televisión con la serie 'The Chris Isaak Show' o al jurado de 'The X Factor Australia'.

FESTIVAL PERALADA

El pianista coreano Yunchan Lim actúa en el festival de Peralada

Peralada (Gerona) (EFE).- El coreano Yunchan Lim llega al Festival de Peralada después de pasar por algunas de las principales citas mundiales y de actuar con las principales orquestas del panorama clásico.

Lim deslumbró en 2023 al convertirse en el ganador más joven del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn con solo dieciocho años.

EL TIEMPO

Tiempo estable y temperaturas elevadas

Madrid (EFE).- Este sábado se prevé tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas significativamente elevadas, superando los 35 grados en interiores de la mitad sur y depresiones del nordeste peninsular.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se descartan chubascos durante la madrugada en el este de Cataluña; asimismo, en el norte de Galicia y en el área cantábrica se esperan intervalos de nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles en el extremo oriental del Cantábrico durante la primera mitad del día. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en Pirineos, Ibérica oriental, Sistema Central, meseta Sur, sierras del sudeste e interior de Mallorca, sin descartar chubascos aislados en estas zonas.

EFE

plv