1-0. Un gol de David Larrubia significa la primera victoria del Málaga

Málaga, 2 ago (EFE).-El Málaga venció al Al-Jazira (1-0) con gol del centrocampista David Larrubia de cabeza en el minuto 63, tras servició del lateral izquierdo Dani Sánchez, en el segundo partido amistoso de pretemporada disputado en Marbella (Málaga).

El partido en su primera parte no tuvo excesivas ocasiones por ambas partes, solo algún acercamiento por diversos errores defensivos, pero que no se tradujeron en gol, donde el delantero croata del Málaga Roko Baturina, estuvo muy incisivo, aunque no acertó, y el Aljazira tuvo dos acciones a balón parado, defendieron bien los locales.

En la segunda mitad todo cambió, ya que el juego fue más fluido y ambos equipos dispusieron de varias ocasiones, una muy clara por parte del lateral derecho Jokin Gabilondo, cuyo lanzamiento desde fuera del área lo despejó a córner el guardameta del equio

Por su parte, el Al-Jazira tuvo varios acercamientos al área malaguista que desembocaron en una acción del delantero Ahmed Fawzi, quién erró solo delante del guardameta Alfonso Herrero, enviando el balón por encima del larguero.

El conjunto malagueño disputará su último encuentro amistoso el próximo 12 de agosto ante el Córdoba en la Línea de la Concepción.

Ficha técnica:

1 Málaga: Carlos López; Puga, Einar Galilea, Álex Pastor, Víctor García; Juanpe, Larrubia, Manu Molina, Dani Lorenzo; Roko Baturina y Cordero. También jugaron Nelson Monte, Luca Sangalli, Dani Sánchez, Aaron Ochoa, Izan Merino, Jokin Gabilondo, Dioni Villalba, Kevin Medina, Murillo, Alfonso Herrero y Chupete.

0 Al Jazira: Al Ameri; Alattas, Alzaabi, Alhammadi, Coulibaly; Bruno de Oliveira, Kebano, Rabll, Traore; Rekik y Akonnor. También jugaron Zapata, Vukic, Fawzi, Al Hammadi, Idrees, Almemari, Bani Zamah, Al Marzooql, Baangsbo, Alwafi y Thiam.

Gol: 1-0: m.63, Larrubia.

Árbitro: Santisteban Adarne. Mostró tarjeta amarilla por parte del Málaga a Sangailli (M. 92).

Incidencias: Partido amistoso disputado en Banús Futbol Center en la localidad de Marbella (Málaga) ante 250 espectadores. EFE

1010016

jrl/jl