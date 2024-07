Prohens respecto al acuerdo fiscal catalán: "No permitiremos que se nos menosprecie"

Palma, 31 jul (EFE).- La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha afirmado este miércoles que su comunidad no pretende ni quiere ser "más" que el resto de autonomías, pero ha advertido sobre el acuerdo fiscal en Cataluña: "No permitiremos que se nos menosprecie y se nos trate de menos".

Prohens (PP) ha vuelto a rechazar en firme el preacuerdo de gobierno entre el PSC y ERC en Cataluña para formar gobierno a cambio de un sistema fiscal propio, con ocasión de su visita este miércoles al Club Náutico de Palma, donde se celebra esta semana la Copa del Rey de vela.

Según ha explicado a los periodistas, Prohens le expuso ayer martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su postura contraria a una financiación particular para Cataluña en el encuentro "cordial" que mantuvieron ambos en el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo autonómico.

La mandataria balear no está conforme "ni en la forma ni en el fondo" de este debate porque la financiación es un asunto que debe tratarse y negociarse en la Conferencia de Presidentes, entre todas las autonomías, y no de manera particular.

Baleares, ha insistido, es la segunda comunidad que más aporta a la financiación del Estado y la novena en cuanto a la recepción de fondos. "Somos aportadores netos al sistema, junto a Madrid y Cataluña", ha añadido.

Un acuerdo fiscal particular con la Generalitat "rompe la caja única de todos los españoles", ha aseverado Prohens, por lo que hará todo lo posible para impedirlo.

Finalmente, la presidenta balear reclamó a Sánchez la constitución de sendas mesas de trabajo para concretar inversiones del Estado en las carreteras de las islas y en su sistema ferroviario.

Sobre al resultado de este encuentro, Prohens se ha mostrado partidaria de esperar: "Las intenciones se demuestran con los hechos, más que con las palabras". EFE

