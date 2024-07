Presidente La Rioja apela a Sánchez a "rectificar" y no permitir el "chantaje político" tras el preacuerdo PSC-ERC

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha lanzado hoy un mensaje al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "en nombre de todos los riojanos", pidiéndole que "rectifique, no ceda al chantaje político y no permita que se rompan las reglas de juego democrático". Capellán ha comparecido ante los medios de comunicación después de que la Ejecutiva de ERC haya avalado este lunes un preacuerdo con el PSC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa. En el mismo, se prevé que Catalunya salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF), así como crear un Departamento de Política Lingüística en el Govern. Capellán ha querido estar presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno (en una convocatoria de última hora) para advertir de que "la sociedad riojana no admite esto", porque "va a ir en menoscabo de sus intereses" y ha mostrado su "rechazo frontal al atentado" que supone a los mismos. El presidente riojano ha exigido a Sánchez que, "de manera urgente", convoque la Conferencia de Presidentes "porque es donde se tratan los asuntos de estado". Para Capellán, lo ocurrido es "insólito, no pasa en democracia, es escandaloso, inaceptable, marca un punto de no retorno". Por eso, ha aprovechado para pedir a Sánchez que, de manera urgente, convoque a todos los presidente y puedan "debatir esta cuestión". "Estamos a tiempo de que esa medida se pare, por eso hoy quiero llevar la voz de todos los riojanos para decir que no aceptamos que adopte esta medida. No se puede aceptar el chantaje político", ha dicho añadiendo: "Los presidentes debemos ser consultados". Para enmarcar la importancia de lo sucedido, Capellán ha reconocido que es "poco habitual" que él comparezca en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, haciéndolo sólo con "temas de importancia excepcional". También, ha señalado, "nunca" entra en temas de "materia nacional", salvo, y aquí ha remarcado la excepción que le ha hecho querer comparecer de urgencia, en "cuestiones que afectan a La Rioja y los intereses de los riojanos". A TIEMPO DE RECTIFICAR Ayer, ha relatado, "se produjo un anuncio muy grave que implica", ha dicho, "no sólo la creación de una agencia tributaria propia" para Cataluña sino, también, "la salida de Cataluña del régimen de financiación común". Esto, ha aseverado, es una "alteración irreversible del régimen de las comunidades en España", así como una "merma de los recursos para La Rioja y para financiar servicios esenciales". "La consecuencia obvia es una amenaza grave a la sociedad del bienestar", ha señalado. Ha mostrado su "absoluto rechazo" y ha lanzado "la voz de todos los riojanos" para "denunciar que no se pueden usar los recursos de todos para negociar una investidura política de un partido en Cataluña". El Gobierno de España, para Capellán, "está a tiempo de rectificar y no permitir una medida que rompe los principios del Estado de Derecho" y, por eso, ha instado, "desde La Rioja, en nombre de todos los riojanos", a Sánchez, a "rectifique". España, ha recordado, "es una democracia parlamentaria construida sobre la solidaridad interterritorial y la igualdad de todos". Por eso, el Gobierno de España "no debe usar los recursos que sirven para garantizar el Estado de Bienestar para comprar un gobierno". Hacerlo, ha dicho, es "indecente, deshonesto, vergonzoso y reprobable desde un punto de vista democrático". Se trata de algo, ha insistido, que "rompe las reglas de juego entre todos los españoles, rompe con la justicia social". Ha sumado que "se hace de manera unilateral", el anuncio se ha conocido por parte de ERC y "todavía no se ha escuchado al Gobierno de España".

Compartir nota: Guardar Nuevo