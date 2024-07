Pedro Sánchez se reúne por primera vez con Prohens este martes en Consolat de Mar

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se reunirá este martes con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en Consolat de Mar, siendo éste el primer encuentro que se produzca entre ambos representantes. La reunión se desarrollará sobre las 20.00 horas en la sede del Ejecutivo balear, después del despacho que Pedro Sánchez mantendrá con el Rey Felipe VI, a las 17.30 horas, en el Palacio de la Almudaina, en Palma. Cabe recordar que la semana pasada el Govern exigió a Pedro Sánchez que se reuniera con la líder balear si venía a Palma. "No se entendería que Sánchez viniera y ni quisiera se mueva 200 metros entre la Almudaina y Consolat de Mar para reunirse", criticó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa. También la propia presidenta se pronunció en este sentido, en declaraciones a los medios, tras su reunión con el Rey. "No entendería una nueva muestra de desprecio hacia los ciudadanos de Baleares de que venga Sánchez y no tenga ni una hora para escuchar aquello que concierne a la agenda balear", reivindicó Prohens la pasada semana.

