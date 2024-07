Junts niega que el preacuerdo ERC-PSC otorgue la soberanía fiscal a Catalunya

Junts ha negado que el preacuerdo de ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat otorgue la soberanía fiscal a Catalunya y ha añadido que el líder socialista "siempre ha sido el más favorable a la represión del independentismo". En un comunicado este martes tras la reunión de su ejecutiva, Junts ha valorado el preacuerdo que incluye salir del régimen común y gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en Catalunya. "Que la Agència Tributària pueda recaudar y liquidar todos los impuestos, pero el Govern de Catalunya no tenga el poder sobre los dineros recaudados, no es soberanía y no evita los incumplimientos del Estado en materia de inversiones y, si fuera el caso, en materia de ordinalidad", afirma. (HABRÁ AMPLIACIÓN)

Compartir nota: Guardar Nuevo