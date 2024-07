Espadas pide al Estado asegurar la solidaridad y a Moreno que "espabile" para "igualarnos por arriba" con Cataluña

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha planteado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al hilo del acuerdo de gobernabilidad para Cataluña que parecen haber alcanzado el PSC y ERC y que supondría gestionar el 100% de los impuestos recaudados en el territorio, que "quiero todo lo bueno que haya en el acuerdo para Cataluña", de manera que ha invitado a Moreno y a su nuevo Gobierno a que "espabilen y también soliciten la gestión de esos servicios y esas competencias que están en nuestro Estatuto" con la idea de "igualarnos siempre por arriba". En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, Espadas ha reconocido de igual forma que "no voy a admitir que haya ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía", una premisa que ha calificado de "primero de Catón", por lo que, en paralelo al mensaje de que Moreno tome la delantera en reclamar las mismas prestaciones que quiera Cataluña para sí, ha sostenido que "siempre he defendido y siempre voy a defender que la solidaridad interterritorial es responsabilidad del Estado". "Quien debe garantizar y asegurar la solidaridad interterritorial es el Estado, en todos y cada uno de los territorios, sobre todo, de los servicios públicos", ha continuado argumentando el líder de los socialistas andaluces sobre el papel que le tocaría jugar a la Administración del Estado ante una exigencia fiscal como plantea Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en su acuerdo con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). El también portavoz socialista en el Senado ha puesto como ejemplo de la posición que tiene Moreno sobre el traspaso de nuevas competencias, como sucedió también con las Cercanías para Cataluña, para esgrimir que "por qué no dar un paso adelante y gestionar también los cercanías en Andalucía", antes de recordar que "cuando nosotros hemos traído aquí negociar con el Estado la gestión de eso, el señor Moreno Bonilla ha dicho no". "El autogobierno lo defiende el PSOE, el Estatuto lo defiende el PSOE y su desarrollo estatutario", ha proseguido señalando Espadas, quien ha sostenido que un incremento de la financiación de Cataluña obedece también a que "ahora mismo Cataluña gestiona más competencias y más servicios que la Junta de Andalucía" y, por ello, "debe recibir financiación". En ese sentido ha señalado que esa responsabilidad de garantizar los mismos recursos para todas las regiones "no se lo voy a pedir a un territorio que garantice la solidaridad entre todos, sino que le voy a pedir siempre al Estado que garantice la distribución justa de los recursos y que la financiación de los servicios públicos esté garantizada". "Eso, para nosotros, es una línea capital de defensa de Andalucía", ha proclamado Espadas, quien ha blandido que si esa premisa "está garantizada, siempre vamos a respetar la autonomía y la capacidad de cada territorio para definir su futuro" con la exigencia de que se haga "siempre dentro de la Constitución", además del requisito de contar con "las mayorías parlamentarias que se requieran en cada caso para poder avanzar". "Nosotros, en Andalucía, hemos dado muestra de que creemos en el autogobierno", ha sostenido, antes de recriminar al Partido Popular que en su caso es "bastante menos", y de reivindicar que "nosotros, los socialistas, capitaneamos el autogobierno y la autonomía en Andalucía", un estatus del que ha reclamado que "en ningún caso para dar un paso atrás" y reforzar la idea de que "cualquier competencia, cualquier mecanismo de redistribución de riqueza o de financiación Andalucía tiene capacidad y estatuto de autonomía para asumirlo sin ninguna diferencia con otro". (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))

