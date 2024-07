Santi Denia: “Hay que mejorar en lo que somos buenos y corregir algunas cosas”

Burdeos, 26 jul (EFE).- Santi Denia, seleccionador español de fútbol olímpico, insistió en su discurso, que ya pronunció tras ganar 1-2 frente a Uzbekistán en una victoria sufrida, de que, para vencer a República Dominicana, han de “mejorar” en lo que su equipo “es bueno”, como “circular más rápido el balón”.

“Hay que mejorar lo nuestro, circular más rápido el balón, darles más soluciones tácticas a los jugadores, que entienden muy bien el juego. Mejorar en lo que somos buenos y corregir algunas cosas”, comentó el entrenador el día antes del segundo partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos.

Santi Denia también demostró su confianza en su grupo de jugadores.

“Nosotros somos los que elegimos a los 18+4, luego a los 11 titulares y el plan de partido, dónde y cómo presionar. Son muy buenos jugadores, están haciendo muy buen grupo y muy buena familia. Da tranquilidad, aunque depende de ellos también”, dijo.

También analizó a su próximo rival: “República Dominicana tiene cosas muy buenas y parecidas a Uzbekistán, como la estructura defensiva, con el buen trabajo del seleccionador y su cuerpo técnico. Vamos a tratar nosotros también de mejorar cosas del otro día y de recuperar físicamente a los jugadores”, declaró.

Una selección de República Dominicana que cuenta con exinternacionales con España, como es el caso de Edgar Pujol, al que el propio Santi Denia entrenó cuando dirigía la sub-19.

“Los conocemos. Hay gente que está jugando en España y ahora son rivales. Al final son decisiones que toman ellos y que nosotros respetamos, sin más. Vamos a tratar de ganar el partido, lograr los tres puntos y conseguir la clasificación”, declaró sobre los jugadores que cambiaron España por República Dominicana.

Un Santi Denia que volvió a defender a Pau Cubarsí, quien fue cambiado al descanso en el debut frente a Uzbekistán tras ver una cartulina amarilla en el minuto siete de partido y cometer un penalti.

“Estamos encantados con Pau. Hablé con él. Es uno más. Son 18+4 y se llevan muy bien. Esto es el máximo nivel, la experiencia, y él ya lo ha vivido en su club, jugando en ‘Champions’, ha debutado con la absoluta… Que siga mejorando y aprendiendo. Estamos encantados con él, es un pelotero increíble”, valoró.

Por último, dio su opinión sobre lo ocurrido en el partido entre Argentina y Marruecos, en el que a la albiceleste se le anuló un gol dos horas después tras la revisión del VAR y tras suspenderse el partido por la invasión de campo de aficionados marroquíes.

“No lo he visto, os lo prometo. Hay poco tiempo, he tenido que ver nuestro partido, el de República Dominicana… he oído noticias. Iba a decir una palabra, pero no es la palabra… Diferente. Después de mucho tiempo, el VAR… se irá mejorando todo y todos, Comité Olímpico, FIFA y los equipos pondrán de su parte”, comentó. EFE

omb/jpd

(VÍDEO)