El Gobierno pide al juez Peinado que responda al escrito de Sánchez para declarar por escrito

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado este miércoles que espera que el juez Juan Carlos Peinado responda al escrito formulado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el que solicita declarar por escrito. Sánchez envió una carta al juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez en la que reclama que su declaración testifical del próximo martes 30 de julio debe ser por escrito y no de forma presencial en La Moncloa como había solicitado Peinado. En la misiva que ha remitido Sánchez y a la que ha tenido acceso Europa Press, el jefe del Ejecutivo asegura que su comparecencia "resulta inescindible" de su condición de presidente del Gobierno y que por eso su comparecencia debe ser por escrito. "Es mi deber preservar el sentido propio de la institución", añade. Al ser interrogada sobre este asunto, Alegría dice que Sánchez ha pedido declarar por escrito "en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que así lo recoge". "Por tanto esperemos que ese escrito sea respondido por el juez al que va dirigido", ha indicado a continuación en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press. Además, ha querido dejar claro que en el caso de Sánchez la ley permite que declare por escrito porque la causa se encuentra en fase de instrucción. Por el contrario, señala, cuando compareció ante el juez el entonces presidente Mariano Rajoy (PP) tuvo que hacerlo de forma presencial porque se encontraban en el juicio oral. A continuación, la portavoz ha vuelto a cargar contra la causa investigada por Peinado y ha señalado que se trata de "un complot" contra Sánchez por parte de PP y Vox para desgastar al Gobierno y para "tapar su falta de propuestas y alternativa" para el país. En la línea habitual del Gobierno, Alegría ha desacreditado la instrucción señalando que la denuncia contra Gómez parte de una organización ultraderechista, está compuesta por "noticias falsas", hay dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay delito y además la Fiscalía está pidiendo el archivo "porque no hay causa", ha zanjado.

