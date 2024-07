Podemos pide a Sánchez romper su pacto con el PP para el CGPJ tras ser citado a declarar: "Está cavando su propia tumba"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no siga con el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citarle a declarar como testigo, al advertirle de que si prosigue con ese acuerdo "está cavando su propia tumba política". A través de un mensaje en la red social 'X', Belarra ha manifestado que la decisión de este magistrado, que instruye la causa contra la mujer del presidente Begoña Gómez, solo busca "impacto mediático, espectáculo, desprestigio". "Después de esto el PSOE no puede firmar el acuerdo del CGPJ con el PP. Está cavando su propia tumba política. Hay que parar ya la guerra sucia judicial", ha enfatizado Belarra. En la misma red social, la eurodiputada y número dos de la formación, Irene Montero, ha desgranado también a raíz de la citación de Sánchez que "los reaccionarios del Poder Judicial" están diciendo "aquí mando yo y no el Gobierno ni el Congreso". En contraposición, ha afeado que el PSOE está "de pactos bipartidistas con ellos para el CGPJ" y que la "gran coalición es lo contrario a la regeneración democrática".

