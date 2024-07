El PP acusa a Manuel Chaves de hacer "el mayor acto de apología de la corrupción" con su comparecencia tras los ERE

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha acusado este jueves al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves de hacer "el mayor acto de apología de la corrupción que se ha vivido en la historia democrática de España" con su comparecencia tras la decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE. A su entender, ha sido un "acto de soberbia" y de "desvergüenza", máxime tras afirmar que estaba "orgulloso" de lo que había hecho al frente del Gobierno andaluz. Así se ha pronunciado después de que Chaves haya confirmado que va a pedir que le vuelvan a dar de alta como militante con carné del PSOE para ponerse "a disposición" de lo que la dirección del PSOE andaluz quiera, después de que el TC le haya exonerado parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. En una rueda de prensa, Chaves ha acusado al PP de montar "una operación" para echar al PSOE-A de la Junta de Andalucía. "Si hubo una confabulación, fue contra el Gobierno socialista", ha declarado, para añadir que la decisión del TC marca un "punto de inflexión" en la política andaluza y el "principio del fin" de gobiernos del PP en la comunidad autónoma. CRITICA QUE PRESUMA DE ESTAR "ORGULLOSO" DE LO QUE HABÍA HECHO La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha cargado duramente contra Chaves tras esa comparecencia pública. "Hoy hemos asistido al mayor acto de apología de la corrupción que se ha vivido en la historia democrática de España", ha manifestado. Muñoz ha criticado que el expresidente andaluz presuma de su gestión al frente del Gobierno andaluz, que presidió casi 19 años. "Hemos visto una rueda de prensa en la que el condenado Chaves estaba diciéndole a todos los españoles que estaba orgulloso de lo que había hecho al frente de la Junta de Andalucía, él y todos aquellos que formaron parte del mayor desfalco de millones de euros que se han hecho desde Andalucía", ha aseverado. A través de un vídeo grabado que ha difundido el PP, la dirigente 'popular' ha indicado que esa comparecencia es un "ejercicio de soberbia y de desvergüenza" que, además, "pone en el foco al Gobierno de Pedro Sánchez". "La misma semana en la que estamos viendo cómo su mujer está imputada y se va a sentar en el banquillo para declarar por presuntos delitos de corrupción, en el que la justicia está investigando también a su hermano, en el que la justicia está investigando a varios de los ministerios del Gobierno de Sánchez, en el que el fiscal general del Estado está a las puertas de estar imputado, esa misma semana vemos un acto de apología de la corrupción desde la sede del PSOE", ha aseverado. Según Muñoz, lo que los socialistas y Sánchez "le están diciendo a todos los españoles" es que ésa "es la política del Partido Socialista" y que lo que puede "esperar de sus gobiernos es que roben y desfalquen a todos los ciudadanos allí donde gobiernan". "Es una absoluta desvergüenza que no puede quedar impune. Sánchez tiene que saber que en España no vamos a permitir ni a tolerar este tipo de actitudes", ha asegurado. FEIJÓO CRITICA QUE HAYA MAGISTRADOS DEL TC QUE NO SE HAYAN ABSTENIDO Este jueves, tras las decisiones que está tomando el TC sobre el caso de los ERE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que hay un "vacío legal" en relación con la abstención de los magistrados del Constitucional. A su entender, varios de ellos deberían "haberse abstenido" en este caso. "En mi opinión hay un vacío legal en materia de abstención de los magistrados del Tribunal Constitucional. Estoy absolutamente convencido, que varios magistrados del TC deberían haberse abstenido en el fallo de los ERE por incompatibilidad de sus trabajos y sus decisiones en los empleos públicos anteriores", ha manifestado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

