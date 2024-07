Prohens sigue a la espera de cómo se traducirá en Baleares la ruptura de los acuerdos de Vox

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado este lunes que sigue a la espera de cómo se traducirá en Baleares la ruptura de los acuerdos por parte de Vox, dado que los de Santiago Abascal no formaban parte del Ejecutivo autonómico. La líder del Ejecutivo se ha pronunciado de este modo a preguntas de los medios durante una visita al campamento de La Victòria y ha insistido en que no ha habido ninguna novedad respecto al pasado viernes, momento en que compareció horas después de que Abascal anunciara la ruptura de los acuerdos en los gobiernos autonómicos y la retirada del apoyo parlamentario en las Islas. Para Prohens, es Vox quien tiene que explicar a qué se debe la ruptura unilateral de los acuerdos y ha expresado su confianza en que antes del miércoles, cuando hay prevista una Junta de Portavoces en el Parlament, haya algún tipo de pronunciamiento. Precisamente para las 13.15 horas de este lunes hay prevista una rueda de prensa de Vox en la Cámara autonómica. La presidenta del Govern ha hecho hincapié en que el hecho de que Vox no formara parte del Ejecutivo hace que la agenda ejecutiva se mantenga igual y ha reivindicado el proceso negociador para cada una de las iniciativas impulsadas en el último año propiciada por un Ejecutivo en minoría. Prohens ha recordado que ahora el compromiso del Govern con la ciudadanía son las 500 medidas del programa electoral del PP y no los 110 puntos del acuerdo alcanzado por Vox el pasado año para lograr la investidura.

