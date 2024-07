Gobierno andaluz lamenta que PSOE esté "orgulloso de lo que han hecho" con los ERE y ve "en peligro" recuperar el dinero

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado de "lamentable" que el PSOE esté "sacando pecho y mostrándose orgullosos" tras lo sucedido en el caso ERE, "el mayor robo del dinero de los parados y el mayor caso de corrupción". Además, ha manifestado su "preocupación" porque "como consecuencia de la sentencia del Constitucional se pone en peligro la recuperación del dinero". En declaraciones a los periodistas, Sanz ha criticado el "triunfalismo de algunos dirigentes socialistas", ya que ha recordado que "el Tribunal Constitucional no absuelve y, además, mantiene la condena en una parte de lo que se había sentenciado por la Audiencia Provincial y por el Supremo". "No se está absolviendo de lo que el Tribunal Supremo calificó como el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia", ha incidido Sanz, que ha calificado como "insultante" el "triunfalismo" del PSOE, que "se cree que los andalucez son tontos". "Lo peor es que lo que vemos de las palabras del PSOE es que están orgullosos de lo que han hecho, es inaudito y preocupa que cuando alguien se siente orgulloso de lo que ha hecho es que lo puede volver a repetir", ha añadido. Asimismo, el consejero, tras recordar que las sentencias como la de la Audiencia o el Supremo "no las pone el PP", ha preguntado "a qué cacería se refiere el PSOE" y si "están insultando a los jueces". Además, Sanz ha mostrado su "preocupación" porque con la sentencia del Constitucional "se pone en peligro la recuperación del dinero", lo que a su juicio "es muy grave, porque el dinero que se lo robó a los andaluces exigimos que vuelva a los andaluces". En este sentido, ha señalado que esa es "la dedicación principal que está haciendo la Junta de Andalucía, recuperar hasta el último euro de los 670 millones", que lo ha reclamado en todas las causas abiertas. "Si el Tribunal Constitucional pone en duda la sentencia del Supremo, pone en peligro la recuperación del dinero, porque lo que dice, lo que no se discute es que se robó, que hubo un fraude sin precedentes, que se le quitó 670 millones de euros a los parados, y si como consecuencia de esa sentencia ahora no se puede recuperar el dinero, eso es muy grave", ha concluido.

