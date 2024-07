Rovira (ERC) pide unidad al independentismo: "Estamos aquí para acabar lo que empezamos"

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha afirmado este viernes tras pasar la frontera que el independentismo debe unirse para conseguir sus objetivos: "Estamos aquí para acabar lo que empezamos". "¿Qué día se nos olvidó que juntas somos más fuertes?", ha dicho durante su discurso en el acto de bienvenida a ella y los otros cuatro independentistas que han vuelto este viernes de Suiza tras archivarse el caso 'Tsunami': el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresidente de Òmnium Cultural, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó. "Gracias a tantísima solidaridad que hemos recibido", ha dicho para, también, dedicar un agradecimiento especial a los suizos que les han apoyado mientras han vivido en su país. "ES UNA VICTORIA ABSOLUTA" También ha llamado al independentismo a celebrar su regreso a Cataluña como una victoria: "Es una victoria absoluta. Hace demasiados días que el independentismo no celebra nada. Lo tenemos que celebrar. Debe ser una dosis de energía positiva para volvernos a levantar". Ha explicado que cuando huyó a Suiza hace seis años y medio acusada de un delito de rebelión, la escucharon y pudo defender la independencia y el derecho a la autodeterminación. SUIZA: "NOS ESCUCHARON" "Nos escucharon y no se quedaron sólo con esto: nos ayudaron. Es una causa que va de democracia y derechos humanos. Y donde tiene cabida la democracia y los derechos humanos nos escuchan, generamos complicidades y ganamos. Hemos ganado", ha insistido. Rovira ha dicho que les acusaron de rebelión y sedición con el objetivo de que callaran y de que el independentismo no pudiera coordinarse ni debatir: "Y después, cuando Europa les dijo que se habían equivocado y vieron que países de Europa acogían exiliados, cambiaron de delito". "¿ME VEIS CARA DE TERRORISTA?" "Pasaron de la rebelión y la sedición al terrorismo. ¿Me véis cara de terrorista?", ha preguntado irónicamente la dirigente de ERC, que ha defendido que el independentismo es un movimiento democrático y mayoritario en Cataluña que nunca usará la violencia para defender sus ideas. Pese a todo lo ocurrido, ha asegurado que está más convencida que nunca de sus ideas, y ha añadido: "Mientras han intentado hacer callar y vulnerar derechos humanos, civiles y políticos, se han cargado la democracia". "Cuando traspasas estos límites y líneas inaceptables, empiezas a perder. Y nosotros tenemos las de ganar. Y hemos venido aquí para acabar el trabajo que dejamos a medias", ha dicho.

