García-Gallardo se despide de Mañueco: "Un hombre sin palabra es un hombre sin honor"

Valladolid, 12 jul (EFE).- El ya exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), espera que el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) "tome conciencia pronto" del reto que supone la inmigración ilegal y masiva, ya que "rectificar es de sabios", y justifica su dimisión al alegar que: "Un hombre sin palabra es un hombre sin honor".

En una carta remitida al presidente autonómico, en la que García-Gallardo comunica formalmente su dimisión como vicepresidente, el líder de Vox ha acusado a los 'populares' de incumplir el acuerdo de gobierno en lo relativo a promover una inmigración ordenada y tomar una decisión "políticamente irresponsable", siguiendo al PSOE.

"El martes, durante mi comparecencia voluntaria, te pedí que no dejaras que los dirigentes de tu partido te impusieran una decisión perjudicial para nuestra comunidad y expresé la importancia de cumplir con nuestro Pacto de Gobierno", recoge esa carta facilitada a los medios de comunicación este viernes durante su comparecencia pública.

"No habéis atendido a mi petición", ha lamentado García-Gallardo, quien justifica su decisión de dimitir, y romper el acuerdo político de PP y Vox en Castilla y León, para cumplir con la palabra dada: "Un hombre sin palabra es un hombre sin honor".

El hasta ahora vicepresidente de la Junta ha asegurado que "siente profundamente" que Alberto Nuñez Feijóo "les haya forzado" -a Vox- a poner fin a esta colaboración política que, "en otros muchos aspectos, ha sido provechosa para Castilla y León", ha admitido.

Y es que Juan García-Gallardo se ha mostrado satisfecho de los dos años y medio de gobierno compartido, pese a las "diferencias notables", que PP y Vox han sabido "aparcar en beneficio del interés general", ha afirmado.

También ha dicho que su voluntad siempre ha sido agotar la legislatura, como, ha escrito, la de Mañueco "a pesar de las presiones externas para que naufragara" el Gobierno autonómico.

Sin embargo, el líder de Vox acusa al PP de romper el pacto de gobierno del 10 de marzo de 2022, del que afirma ha formado parte con "generosidad y lealtad", con diferentes decisiones unilaterales, la última relativa a la acogida de menores no acompañados, en un acuerdo de índole nacional.

En el escrito, García-Gallardo sostiene que la decisión de repartir "inmigrantes ilegales desde Canarias al resto de España" -son 400 y a Castilla y León llegarán 21- contribuye a consolidar el efecto llamada, y agrava el problema, posponiendo una solución definitiva y duradera para uno de los mayores desafíos del país: "la invasión migratoria ilegal".

El exvicepresidente ha insistido en que la solución pasa por "repatriarlos" porque "no hay nada más humano que devolver a un niño a su casa sano y salvo. No hay nada más humano que acabar con el efecto llamada que empuja a miles de jóvenes africanos al mar, en demasiadas ocasiones con trágicas consecuencias. No hay nada más humano que acabar con las mafias del tráfico de personas".

"Hemos insistido en que no queremos acabar como Francia. Sin seguridad no hay libertad", ha reiterado, frente a lo que el PP "ha renunciado a actuar en el margen de nuestras competencias autonómicas para evitar seguir el camino equivocado", y a promover una inmigración ordenada que combata las mafias del tráfico de drogas.

El acuerdo con el PSOE es "una decisión políticamente irresponsable", que le ha empujado a tomar la decisión de dimitir.

Juan García-Gallardo deja de ser vicepresidente de la Junta de Castilla y León pero le ha deseado a Alfonso Fernández Mañueco "los mayores éxitos políticos".

"Castilla y León necesita un Gobierno con ambición histórica y que dé solución a los numerosos problemas que

arrastra desde hace décadas", ha concluido su carta.EFE

pcr/oli