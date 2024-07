La primera serie de Javier Fesser, 'Custodia repartida',llegará a Disney+ en enero de 2025

Madrid, 11 jul (EFE).- Javier Fesser se estrena en las series con 'Custodia compartida', una comedia dramática sobre lo que supone hoy en día separarse teniendo hijos, llegará a Disney+ en enero de 2025, ha informado este jueves la plataforma en un comunicado.

Ocho episodios protagonizados por Lorena López y Ricard Farré, a los que acompañan Adriana Ozores, Francesc Orella, Aten Soria, Fernando Sansegundo , la niña Lucía de Gracia, Cristina Alcázar , Clara de Ramón, Víctor de la Fuente y Edu Soto.

En "Custodia repartida", Cris y Diego acaban de separarse de mutuo acuerdo. Su intención es ser unos adultos maduros, responsables y amigables por el bien de su hija de 5 años, pero ninguno de los dos se puede permitir vivir solo y cuidar de ella.

"Lo que me atrajo del proyecto fueron los personajes, me enamoré de ellos, fue un flechazo. Me vi reflejado a la perfección en sus grandezas y en sus miserias. Me emocionaron sus conflictos y me reí a carcajadas con todos ellos", asegura el realizador en declaraciones recogidas por Disney+.

Y también le atrajo el tono de la propuesta. "No imaginaba que un drama tan de verdad pudiera ser finalmente tan divertido. ¡Qué maravilla hacer comedia sin chistes!", agrega el ganador de siete Premios Goya y responsable de títulos como 'Campeones' (2018) y 'Camino' (2008).

Producida por Disney+ en colaboración con el grupo The Immigrant, 'Custodia repartida' es una serie creada y escrita por Juanjo Moscardó Rius y por María Mínguez. EFE

